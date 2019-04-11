Algoritmaları kullanan makine kitap yazdı

Analiz ve kendiliğinden öğrenme sistemi ile çalışan yapay zeka algoritmaları, son olarak tıp alanında taşımacılığa kadar birçok sektörde yer aldılar. Ancak Goethe Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, yapay zekaya sahip makinelerin aslında çok daha farklı işler de yapabileceğini gösteriyor.

Algoritmalarla çalışan makine, üç aşamada kitap yazma işlemini tamamladı. İlk aşamada lityum iyon pilleri gibi bir konu belirlendi. Sahip olduğu algoritmalarla interneti tarayan bu makine, lityum iyon pilleri ile ilgili yazılmış tüm makaleleri bir araya topladı.

İkinci aşamada ise bu makaleler içerisinde önemli cümle ve paragrafları toparlayan yapay zekalı makine, aynı zamanda sıralama yapmayı da başardı. Daha önceden yapay zekaya sahip makineye, belirli bir sıralama yapması için gerekli algoritmalar yüklenmişti.

Son aşamada Algoritma kullanan bu makine, daha önceden belirlemiş olduğu paragraf ve cümleleri toplayarak kitap haline getirdi. Springer Nature tarafından yayınlanan bu kitaba dikkat edildiğinde, daha çok salt bilgi veren bir içerik oluşturulduğu hemen fark ediliyor.