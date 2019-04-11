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Algoritmaları kullanan makine kitap yazdı

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TEKNOLOJİ  | 11.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Yapay zekaya sahip makinelerin çok çeşitli işler yaptığını görmekle birlikte, son olarak ortaya çıkan bir bilgiye göre; yapay zekaya sahip makine kitap yazdı. Kitabın içeriği ve nasıl hazırlandığı ile ilgili bütün detaylar haberimizde yer alıyor.

Algoritmaları kullanan makine kitap yazdı

Analiz ve kendiliğinden öğrenme sistemi ile çalışan yapay zeka algoritmaları, son olarak tıp alanında taşımacılığa kadar birçok sektörde yer aldılar. Ancak Goethe Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, yapay zekaya sahip makinelerin aslında çok daha farklı işler de yapabileceğini gösteriyor.

Algoritmalarla çalışan makine, üç aşamada kitap yazma işlemini tamamladı. İlk aşamada lityum iyon pilleri gibi bir konu belirlendi. Sahip olduğu algoritmalarla interneti tarayan bu makine, lityum iyon pilleri ile ilgili yazılmış tüm makaleleri bir araya topladı.

İkinci aşamada ise bu makaleler içerisinde önemli cümle ve paragrafları toparlayan yapay zekalı makine, aynı zamanda sıralama yapmayı da başardı. Daha önceden yapay zekaya sahip makineye, belirli bir sıralama yapması için gerekli algoritmalar yüklenmişti.

yapay-zeka

Son aşamada Algoritma kullanan bu makine, daha önceden belirlemiş olduğu paragraf ve cümleleri toplayarak kitap haline getirdi. Springer Nature tarafından yayınlanan bu kitaba dikkat edildiğinde, daha çok salt bilgi veren bir içerik oluşturulduğu hemen fark ediliyor.

Ayrıca; eğer metinler içerisinden herhangi bir tane içerik anlamsız bulunmuşsa, kenara ayrılarak kullanılmıyor. Makinenin öğrenebilme kapasitesini görmek için uzmanlar, alakasız bazı metinler de ekledi. Sizce de yapay zekaya sahip makineler, çok daha ileri boyutlarda işlemler yapabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka algoritma

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