Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Kendisinden 39 yaş büyük işadamı Ali Ağaoğlu ile yaşadığı aşk nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Duygu Su Gülpınar Teve2'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. 23 yaşındaki Duygu Su, merak edilenleri canlı yayında anlattı. İşte Duygu Su'nun gündeme bomba gibi düşen itiraflarından satır başları: "Nereye gititğimde ne giyeceğimi bilirim, o yüzden erkek arkadaşımla 'onu giyme', 'bunu yapma' sorunu yaşamadım. 'Mini etek giyme' diyen erkek arkadaşım oldu. Giymedim... Neden tadımızı kaçırayım ki? 23 yaşındayım. Henüz evlilik düşünmüyorum, 5 yıl sonra belki... 1995 doğumluyum. İlişkiyi yaşarken yaş problem olmuyordu. Farklı sebeplerden dolayı yaşananlar üst üste geldiğinde sonuç bu oluyor. Sosyal medyayı aktif kullanmadım. İnsan hayatında hatalar yapabiliyor. İnsan hata yapar, telafi eder. Telefi edilemediğinde biter. EVİNDEN SADECE KİŞİSEL EŞYALARIMI ALDIM Genç kızsanız ve yalnızsanız arkanıza bir omuz istiyorsunuz. Babam var ama varlığı ile yokluğu ayrı bir şey. Babam 1969 doğumlu. Babam bu ilişkiye tepki göstermiş. Sonra düzeldi. Aslında mütevazı yaşamaya çalışıyordum. Zenginlik çok bir şey ifade etmiş olsaydı, şu an hala orada olurdum.

Saygısı çok güzeldi. Ondan çok şey öğrendim. Büyüdüm, katkısı büyük bana. Saygı bitti. Hiç kıskanç birisi değilim. Artık rutine bağladı. 3 yıldır aynı çatı altında. İş temposu çok yoğun. Aynı evin içinde bile göremiyordum. Bildiğim şeyleri unuttum. İleri gitmem gerekirken, yerimde saydığımı fark ettinm. Daha gencim, yapmam gereken çok şey var dedim. dışardan baktığında çok lüks, şaşalı bir hayat ama içinde olduğunda fark etmiyorsun. Kişisel eşyalarım bende ayakkabılar, elbiseler, takılar vs. onun dışındaki her şeyi bırakıp çıktım. BABAMLA GÖRÜŞMÜYORUM Ben İstanbul'da tek başıma okudum, işe girdim çalıştım benim akrabalarım yoktu... O gün ilişkimle ilgili yorumlar yaptılar. Sonra 6-7 ay sonra beni aramaya başladılar. 'Canım kızım neredesin', 'canım yeğenim neredesin', 'seni ziyaret edelim, eve gelelim' demeye başladılar. O 'elektrik faturamı ödeyemiyorken neredeydiniz' çıkışım kendi kanımdan olanlaraydı aslında... Annemle görüşüyorum, babamla görüşmüyorum. Konsevatuar okuyup, bale yaptığım için babamla görüşmüyoruz. Bunun altını çizeyim. O günden beri daha inatçıyım. Yapma denileni yapıyorum.

Denemem, deneyimlemem lazımmış. Aklımda soru işareti yok. Eski fotoğraflara baktığımda 'iyi ki tanımışım' derim. İyi bir insan. Umarım o da mutlu olur. Gördüğüm yerde selam veririm ama konuşmam. Kırgınlığım var. Hızlı bir beyefendi. 1 olur... 2 olur... 3 olur... Ama bu kadar üst üste olunca artık yeter derim. Aynısını ben de yaptım. Nasıl bir his öğrensin diye. Kısasa kısas değil bu. Bende de bir şeyler bitti demek ki. O duvarlar, korumalar falan hiçbir şey ifade etmiyor. Bir şey olur ve karşındaki insanın her şeyi batar ya... Tam olarak öyle oldu. EVE BEN YOKKEN GELEN KADINLAR... Evimi, cep telefonumu, numaramı her şeyimi değiştirdim. Eve bir hanımefendi gidiyorsa, bana evden fotoğraf atıyorlar 'bak sen yoksun ama ben varım' diyorlar. Eve geliyorum çantam yok, ayakkabım yok... Beyefendi benden özür diledi, ama bir daha yapmayacağım demedi. TACİZE UĞRADIM 4-5 yıl fitness antrenörlüğü yaptım. İşte değil ama yolda yürüken taciz yaşadım. Sosyal medyada da bunu yapıyorlardı ama artık bıraktılar. Babamla görüşüyor olsaydım, hayatıma Ali Ağaoğlu girmezdi.