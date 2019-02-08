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Ali Atay ve Hazal Kaya rüya gibi bir düğünle evlendi! Düğünün maliyeti belli oldu

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 08.02.2019 09:21 | Son Güncelleme

Hazal Kaya, 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Ali Atay'la görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Ünlü çiftin düğünün maliyeti 600 bin liraya yakın olduğu öğrenildi.

Ali Atay ve Hazal Kaya rüya gibi bir düğünle evlendi! Düğünün maliyeti belli oldu

Birçok başarılı projeye imza atan Hazal Kaya ve Ali Atay, 5 yıllık birlikteliklerini nikahla taçlandırdılar. Ünlü çifti, oyuncu arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Mecidiyeköy Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleşen çiftin düğün töreninin maliyeti belli oldu.

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MALİYETİ BELLİ OLDU

Hazal Kaya ve Ali Atay'ın masalsı düğünlerinin maliyetinin 600 bin TL'ye yakın olduğu öğrenildi. Düğününün süsleme organizasyonunu Hazal Kaya'nın yakın dostu Tuvana Büyükçınar yaptı.

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"SİZE NİKAH ŞEKERİ VERMEK YERİNE BAĞIŞTA BULUNDUK"

Çift, gelen konuklar adına üzerinde "Size nikah şekeri vermek yerine adınıza Bir Can Bir Umut Serebral Palsili Çocuklar Derneği'ne bağışta bulunduk." yazılı bir taş hediye ettiler. Nikaha katılan Nur Fettahoğlu, yakın dostu Hazal Kaya'nın bu anlamlı hareketini sosyal medya hesabından paylaştı.

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AŞK-I MEMNU EKİBİ YALNIZ BIRAKMADI

5 yıldır birlikte olan Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinin nikah şahitliğini yapımcı Mustafa Uslu oyuncu Ertan Saban, Hande Yılmaz ve Elif Dikeç yaptı. 'Aşk-ı Memnu' dizi oyuncularının yoğun katılım gösterdiği düğüne Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, Selçuk Yöntem, Baran Akbulut, Zerrin Tekindor, Nur Fettahoğlu-Levent Veziroğlu, Songül Öden, Bülent Şakrak, Demet Evgar, Cengiz Bozkurt, Alper Kul, yapımcılar Timur Savcı, Fatih Aksoy, yönetmen Abdullah Oğuz gibi isimler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
hazal kaya Ali Atay düğün maaliyeti

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