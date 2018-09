Ali Ay'dan Grosicki ve Harun Tekin açıklaması

10 günden beridir Kamil Grosicki ile ilgilendiklerini beilrten Başkan Ay, "Türk menajer vasıtasıyla Avrupalı menajerlerle temas kuruldu ve her şekilde anlaşıldı. İstediler, değiştirdiler. Biz onu da kabul ettik. Geldiler, Grosicki sağlık kontrolüne de girdi. Sözleşme hazır hale geldi. Menajerleri başkanım komisyonu nasıl ödeyeceksiniz dediler, biz de dedik ki bu senenin komisyonu şimdi, gelecek senenin komisyonu gelecek sene dedik. Başkanım bizim şartlarımızda komisyonu peşin alırız dediler. Nasıl peşin alırsınız? ‘Cash on the table’ dedi. Yani masa üzerinde hemen nakit. Burası dernek, nasıl vereceğim sana nakit parayı dedim. Biz de öyle saçma şeyler olmaz anca imzalanır, imzalandıktan sonra pazartesi günü banka yoluyla alırsınız paranızı. Diğer parayı da gelecek sene dedim. Yok onu da peşin isteriz dediler. Neyse 1 ay sonra onu da veririm dedim. Hull City’nin bir parası vardı 150 bin avro kiralık. Onu da istediler, onu da veririz dedik. Sonra anlaşma safhasına geldik" dedi.

"ADAMLAR KAÇMIŞLAR"