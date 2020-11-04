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Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu: Seni morgda gördüm ve bittim!

04.11.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu: Seni morgda gördüm ve bittim!

Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun, İzmir'deki deprem felaketinde enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz, yaşamını yitirdi. Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu.

İzmir'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde vefat edenlerin sayısı 114'e yükseldi. Oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun enkaz altında kalan arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz da hayatını kaybetti.

Ali Çağın Kaygusuz'un nişanlısı Özlem Zayıfoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürekleri burktu. Sevgilisi ile birlikte çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Zayıfoğlu, paylaşımına şu notu düştü:

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"YÜZÜĞÜMÜZ HEP BENİMLE OLACAK"

"Benim canım sevgilim; sen dün beni bedenen bırakıp, gittin. Ben de o andan itibaren hayatıma yalnızca bedenen devam edeceğim. Bitki gibi. Seni o morgda gördüm ve ben bittim. Ben, ben değilim artık. Gerçek dünyada buluşup orada da yapışık yaşamaya, birbirimizin her şeyi olmaya devam edeceğiz. Sen benim ruhum, kalbim, dünyamsın. Sana sevgim ve sadakatim sonsuz. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Yüzüğümüz hep benimle olacak. Ben de seninle olacağım. Sesin kulağımda, anılarımız hep aklımda."

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"BİR ÖMÜR SENİN BİRİCİK SEVGİLİN OLACAĞIM"

"Bana yaşattığın onlarca güzel gün için, her şeyi birlikte yaptığımız için, beni sevilebilecek en güzel, saf ve sonsuz şekilde sevdiğin için, sabah demlediğin kahveler ve yanındaki notlar için, dürüstlüğün için, hiçbir zaman inat yapmayıp, tüm hırçınlıklarımı sevginle törpülemeye çalıştığın için, yaptığın güzel mamalar için, yolculuklarımız, tatillerimiz için, beni benden fazla düşündüğün için, ailemi ailen gibi gördüğün için, sevdiğim şeyleri bile en ince ayrıntısına kadar düşünüp, bana yaptığın sürprizler için, bana bakarken gözlerin parladığı için sonsuz teşekkürler benim kalbim. Bir ömür Deniz'in ablası ve senin biricik sevgilin olacağım. Seni işteyken bile özleyen, kalan saatleri hesaplayan, evde bile elini bırakmayan, üzerine titreyen koalan."

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"SAKALLI BİR MELEK BU"

Özlem Zayıfoğlu, bu karelerini ise "Sakallı bir melek bu" sözleriyle paylaştı. Takipçileri, Zayıfoğlu'na başsağlığı mesajlarıyla destek oldu.

"GÜZEL ALİ, CANIM ALİ"

Göztepe taraftarı olan Rıza Kocaoğlu, arkadaşı Ali Çağın Kaygusuz'un bulunduğu enkazın başına gitmişti. Gece yarısı Kaygusuz'un cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Oyuncu Rıza Kocaoğlu, Twitter hesabından "Ali, güzel Ali, canım Ali. Başımız sağ olsun" mesajını yayınlamıştı.

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