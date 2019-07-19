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Ali Erkazan ile Hakan Meriçliler'in hakaret davasında karar verildi

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ÜNLÜLER  | 19.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Dizi arkadaşı Hakan Meriçliler’e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan oyuncu Ali Erkazan 2960 TL adli para cezasına çarptırıldı. Hakan Meriçliler duruşma çıkışı yaptığı açıklamada “Sanık ceza aldı. Şunu anladık ki televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor“ dedi.

Ali Erkazan ile Hakan Meriçliler'in hakaret davasında karar verildi

Ali Erkazan ile Hakan Meriçliler'in arasındaki dava sonuçlandı. Bakırköy 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki Hakan Meriçliler ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki Hakan Meriçliler, bu olayın filminin bitiminden 3 ay sonra ortaya çıktığını, bu durumun tasarlanmış bir eylem olduğunu, ailesine ve evliliğine büyük tahribatlar verdiğini, kendisinin olay tarihi dönemde hiçbir şekilde televizyona çıkarak cevap vermediğini ifade ederek, "Sanatçılar kendilerine yakışan cevaplar verirler. Türk adaletine inandım ve bu şekilde karar verilmesini talep ederim." dedi.

Meriçliler'in avukatı Okay Saday, Ali Erkazan'ın ifadelerinin eleştiri sınırlarının ötesinde, müvekkilinin şeref ve onuruna ağır saldırı niteliğinde olduğunu ifade ederek, "Sanığın kullandığı ifadeler müvekkilimin meslek hayatını ve ailesini etkileyecek ifadelerdir. Sanık birden çok televizyon programında benzer ifadeler kullanmıştır. Bu durum kastının yoğunluğunu ortaya koymaktadır. Herhangi bir indirim uygulanmaksızın sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

Sanık Ali Erkazan'ın avukatı Onur Kıraç, müvekkilinin sözlerini, müştekinin kız arkadaşına karşı gösterdiği davranışları eleştirme maksadıyla söylediğini, yargılamanın başından itibaren yaptıkları savunmaların ve tanıkların bu durumu ortaya koyduğunu belirterek, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

ÜNLÜ OYUNCU CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Ali Erkazan'ın üzerine atılı "hakaret" suçunu işlediği sabit olduğundan 185 gün adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık Erkazan'ın müştekiye karşı söylemlerini gerçekleştirdiği yer ile birden fazla alanda dile getirmesini dikkate alan mahkeme, sanığın cezasını 268 gün adli para cezasına çıkardı.

Mahkeme, sanığın haksız fiil nedeniyle suçu işlediğine kanaat getirerek cezasını önce 178 güne, duruşmalardaki iyi halini de göz önüne alarak 148 güne indirdi. Sanık Ali Erkazan'ın 148 gün adli para cezasını mahkeme, günlüğü 20 liradan 2 bin 960 liraya çevirdi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına konuşan Hakan Meriçliler, "Sanık ceza aldı. Şunu anladık ki, televizyonlara çıkıp hakaret edip iftira atmak cezasız kalmıyor. O anlamda da yüce Türk adaletine ve hukukuna çok teşekkür ediyorum. Evet 3 yıl beklendi, ağır gibi görünebilir, hiç önemli değil, sonuçta adalet yerini buldu." diye konuştu. (AA)

"MASÖZLE BİLE İLİŞKİ YAŞADI"

Ali Erkazan bir programda Hakan Meriçliler'in kadın sorunu olduğunu ve bunun hastalık seviyesinde olduğunu iddia etmişti.

Ali Erkazan, Hakan Meriçliler'in otel müdürünün eşi dahil oteldeki tüm kadınları taciz ettiğini iddia etmişti. Meriçiler'in otelde masaj hizmeti veren masözle bile ilişki yaşadığını öne süren Ali Erkazan, son olarak kendi kız arkadaşına yönelik hareketleri sonrasında kavga çıktığını anlatmıştı.

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Ali Erkazan Hakan Meriçliler

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