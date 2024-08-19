Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan'ın işlemediği suç neredeyse yok!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olurken karşılaşmanın ilk yarısının başında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u iterek düşmesine sebep olan Fatih Özkan’ın daha önceki yıllarda işlediği birçok suç olduğu ortaya çıktı.

10 ADET SUÇ KAYDI...

Gözaltına alınan Özkan çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırılırken başta tehdit, hakaret, yaralama, kaçakcılık olmak üzere 10 adet suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, Özkan’ın daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımlarında başta Fenerbahçe olmak üzere İstanbul kulüpleriyle ilgili nefret paylaşımları da sosyal medyada gündeme geldi.

"HIZIMI AYARLAYAMADIM"

Fatih Özkan’ın gözaltındayken polislere verdiği ifadesinde, "Ali Koç'u saha dışına çıkartmak istedim. Yerler ıslaktı. Hızımı ayarlayamadım. İstemeden, sert ittim. Yaralama kastım yoktu" dediği öğrenilmişti.