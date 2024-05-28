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Ali Koç canlı yayına davet etti! Aziz Yıldırım'dan yanıt geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
28.05.2024 21:58
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı kendisine yönelik iddiaları konuşmak üzere canlı yayına davet etti. Koç'un bu açıklamasına yanıt veren Yıldırım "Ben televizyona falan çıkmam" dedi.

Fenerbahçe'de seçim sürecine girilirken, mevcut başkan Ali Koç ile adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım arasında başlayan tartışma devam ediyor. Olayda yeni bir gelişme yaşanırken Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı canlı yayına davet etti.

ALİ KOÇ'TAN DAVET

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Aziz Yıldırım'ı şahsıma yönelik iddiaları üzerine yüz yüze bir TV kanalında konuşmaya davet ediyorum. Yıldırım'ın gıyabımda söylediği bu iddialarını yüzüme söylemekten çekinmeyeceğinden şüphem yoktur" açıklamasını yaptı.

AZİZ YILDIRIM'DAN YANIT

Koç'un bu açıklamasına Yıldırım ise "Ben televizyona falan çıkmam. Ben size anlatacağım. Bunlar basit şeyler. Biz ne yapmalıyız? Nasıl birlik olmalıyız? Biz şampiyon olacağız. Bunlara odaklanmalıyız" yanıtını verdi.

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Aziz Yıldırım Ali Koç fenerbahçe
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