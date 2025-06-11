Ali Koç'dan şok çıkış... Mourınho için salonu susturdu! Ortam buz kesti

Geçtiğimiz günlerde Başkan Jose Mourinho ile İngiltere’de bir araya gelen teknik direktör Başkan Ali Koç gelecek sene için görüşmelerde bulunmuştu. Görüşmeden net bir sonuç alamayan Başkan Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında yöneticilerle bir araya gelerek Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştular.

"MOURINHO’YU GÖNDERMELİYİZ"

Bazı yöneticiler "Mourinho başarısız ve kendisiyle yolları ayıralım" şeklinde şikayetlerini dile getirirken bir kısmı ise sessiz kalmayı tercih etti. Görüşmeden net bir sonuç çıkmazken Başkan Ali Koç’un cevabı sonrası ortam buz kesti.

"TAZMİNATINI ÖDEYİN!"

Yönetim toplantısı sırasında sinirlenen Ali Koç ise "Mourinho'yu göndermek isteyen varsa tazminatını cebinden ödesin" şeklinde cevap verdi.