SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ali Koç'dan şok çıkış... Mourınho için salonu susturdu! Ortam buz kesti

Süper ligde sezonu 2. Sırada tamamlayarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jose Mourinho ile devam edilip edilmeyeceği hala belirsizliğini korurken beklenemedik bir olay yaşandı.

Ali Koç'dan şok çıkış... Mourınho için salonu susturdu! Ortam buz kesti
Burak Kavuncu

Geçtiğimiz günlerde Başkan Jose Mourinho ile İngiltere’de bir araya gelen teknik direktör Başkan Ali Koç gelecek sene için görüşmelerde bulunmuştu. Görüşmeden net bir sonuç alamayan Başkan Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında yöneticilerle bir araya gelerek Jose Mourinho’nun Fenerbahçe'deki geleceği hakkında konuştular.

"MOURINHO’YU GÖNDERMELİYİZ"

ingilterede-kritik-fenerbahce-zirvesi-mourinho-ile-devam-edilecek-mi-1749324751184

Bazı yöneticiler "Mourinho başarısız ve kendisiyle yolları ayıralım" şeklinde şikayetlerini dile getirirken bir kısmı ise sessiz kalmayı tercih etti. Görüşmeden net bir sonuç çıkmazken Başkan Ali Koç’un cevabı sonrası ortam buz kesti.

"TAZMİNATINI ÖDEYİN!"

400-zmyf

Yönetim toplantısı sırasında sinirlenen Ali Koç ise "Mourinho'yu göndermek isteyen varsa tazminatını cebinden ödesin" şeklinde cevap verdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asbaşkan Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldıAsbaşkan Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrıldı
Acun Ilıcalı öyle bir karar verdi ki… Takımın başına Galatasaraylı ismi getiriyor!Acun Ilıcalı öyle bir karar verdi ki… Takımın başına Galatasaraylı ismi getiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Tazminat transfer Ali Koç fenerbahçe mourinho
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Özdağ hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Çifte zam geliyor! Akaryakıt fiyatları tekrar değişiyor, tarih belli oldu

Devler Ligi'nde torbalar belli oldu! Yapay zeka G.Saray'ın rakiplerini bile duyurdu...

Devler Ligi'nde torbalar belli oldu! Yapay zeka G.Saray'ın rakiplerini bile duyurdu...

Talisca'yı çıldırtan olay! Gece yarısı paylaştı, ortalık karıştı

Talisca'yı çıldırtan olay! Gece yarısı paylaştı, ortalık karıştı

Anlaşma tamamlanmak üzere! Osayi imzalıyor…

Anlaşma tamamlanmak üzere! Osayi imzalıyor…

Süper Lig'in yıldızıydı! Yeni adresi çok şaşırttı...

Süper Lig'in yıldızıydı! Yeni adresi çok şaşırttı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.