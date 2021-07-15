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Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

15.07.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği tarafından TFF'ye iletilen 4 maddelik ihtar konusunda konuştu.

Ali Koç: En fazla 3 puanımızı silerler

4 Büyükler'in kulüp başkanları Ahmet Nur Çebi, Ali Koç, Burak Elmas ve Ahmet Ağaoğlu HaberTürk'te bir araya geldi.

Kulüplerin ortak sorunlarının ele alındığı buluşmada Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Kulüpler Birliği tarafından TFF'ye gönderilen 'maça çıkmama' ihtarının gerekçelerini anlattı.

"BU AKŞAM NE DİYECEĞİZ ONU BEKLİYORLAR"

Federasyon ile yapılan görüşmelerin kayıt altına alınmasını talep eden Elmas, "Biz ültimatom vermedik, bu sorunları beraber halletmemiz lazım dedik. Bu problemlerle devam edemeyiz. Bugün gelen cevabı anlamanız mümkün değil. Birçok yeri yanlış. Yabancı kuralı yap-boza döndü. Her sene yabancı kuralı konuşulur mu? Bunlar hallolması gereken meseleler. Dönemsel, başka kaygılarla verilmiş kaygılar var. Bizim bir oyuncumuzun transferi konusunda başka kulüple davamız var. Mahkemede görülüyor. Federasyon bize Avrupa kupasında oynatacağımız oyuncu için izin vermedi. Bu akşam biz ne diyeceğiz onu bekliyorlar..." ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ: EN FAZLA 3 PUANIMIZ SİLİNİR

Ali Koç: Kulüpler Birliği olarak bir irade koyduğunuzda bunu yapmanız çok kolay. Nasıl protesto olmuştu maçların ilk dakikasında hiçbirimiz oynamadık. Onu da haklı bularak yayıncı kuruluşu haklı bulan argüman olarak gösteriyorlar. Kulüpler birliği anlaşırsa maça çıkmama konusunda UEFA-FIFA bir şey yapamaz. En fazla 3 puan silerler o kadar. TFF'nin bir yöneticisi bir yöneticisi bazı kulüpleri arayuıp niye Ali Koç'un suyundan gidiyorsunuz deme cüreti gösteriyor. Bir Ali Koç antipatisi de var, olsun devam etsin. Biz iradeyi koyarsak yapabiliriz.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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