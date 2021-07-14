CANLI: 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi!

4 büyük kulübün başkanı Habertürk Tv'de bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu soruları yanıtlıyor.

AÇIKLAMALARI CANLI AKTARIYORUZ

AHMET NUR ÇEBİ: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÖSTERMEMİZ LAZIM

"Saha içinde rakip olsak da saha dışında birlik ve beraberliğimizi göstermemiz lazım dedik ve bugün buraya geldik. Özetle şu; sahadaki rekabetin dışında biz aslında arkadaşız. Kimsenin birbirine karşı bir kusuru yok. Kurumların bunu görmesini istedik. Kendi camialarımıza da bir mesaj vermek istiyoruz. Biz sadece sahada rakibiz."

ALİ KOÇ: ÇIKARLARIMIZ AYNI

''4 TANE SORUNUMUZ VAR"

Ali Koç: Federasyonumuz sorunların dibine inmiyor, sorunlarımız çözülmüyor. Geçen sene bir sürü kulüp mali kongreye katılmadı. Gelip neden katılmadınız diye kimseye sormadılar. 4 tane sorunumuz var, en önemlisi yayıncı kuruluş sorunu. Sonra da yabancı kuralı. dedi.

"Ben en başından beri söylüyorum. Çıkarlarımız aynı. Bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Tarihte ilk olduğunu düşünüyorum bu programın ve umarım bu bazı şeylerin başlangıcı olur. Umarız sorunlarımızı çözebiliriz."

"BİZ NEDEN HER SEZON İNDİRİME GİTMEK ZORUNDAYIZ?"

Ali Koç: Biz neden her sezon bir indirime gitmek zorundayız? Her sene 500 milyon Dolar almamız gerekiyor. Seneler içinde kabul etmemiz zor olan, kur sabitlemeleri derken bu rakam küçülüyor. 2017’de 465 milyon, 2018’de 416, 2019’da 388, geçen sezon 337 milyon Dolar’a iniyor.

BURAK ELMAS: BU MASAYA OTURMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ

"Bu programda tüm kulüplerin başkanlarını temsilen oturuyoruz. Diğer başkanlarla da konuştuk. Bazı sorunlarımız ve bunlarda hemfikiriz. Sahada rekabet edelim ama dışarda dost olalım. Zaten diğer başkanlar da aynı düşüncede. Bu masaya oturmamız çok önemliydi. Sorunları çözerek Türk futbolunun değerini arttırmak istiyoruz."

AHMET AĞAOĞLU: BUNLAR YILLARIN PROBLEMİ

"Tabii ki rakibiz ama sahada rakibiz. Rekabetin de fair-play çerçevesinde olması gerektiğini biliyoruz. Saha dışında dostluğu sağlayabilmek için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Sorun varsa bu sorun hepimizin sorunu. Bunlar da bizim de katkımız var. Bunlar yılların problemi."

