SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. CANLI: 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi!

CANLI: 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi!

14.07.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Habertürk TV'de açıklamalar yapıyor.

CANLI: 4 büyük kulübün başkanları bir araya geldi!

4 büyük kulübün başkanı Habertürk Tv'de bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu soruları yanıtlıyor.

AÇIKLAMALARI CANLI AKTARIYORUZ

AHMET NUR ÇEBİ: BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÖSTERMEMİZ LAZIM

51dc04e37f5642a9a2dceecbae69a87b

"Saha içinde rakip olsak da saha dışında birlik ve beraberliğimizi göstermemiz lazım dedik ve bugün buraya geldik. Özetle şu; sahadaki rekabetin dışında biz aslında arkadaşız. Kimsenin birbirine karşı bir kusuru yok. Kurumların bunu görmesini istedik. Kendi camialarımıza da bir mesaj vermek istiyoruz. Biz sadece sahada rakibiz."

ALİ KOÇ: ÇIKARLARIMIZ AYNI

baskanfoto2

''4 TANE SORUNUMUZ VAR"

Ali Koç: Federasyonumuz sorunların dibine inmiyor, sorunlarımız çözülmüyor. Geçen sene bir sürü kulüp mali kongreye katılmadı. Gelip neden katılmadınız diye kimseye sormadılar. 4 tane sorunumuz var, en önemlisi yayıncı kuruluş sorunu. Sonra da yabancı kuralı. dedi.

"Ben en başından beri söylüyorum. Çıkarlarımız aynı. Bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. Tarihte ilk olduğunu düşünüyorum bu programın ve umarım bu bazı şeylerin başlangıcı olur. Umarız sorunlarımızı çözebiliriz."

"BİZ NEDEN HER SEZON İNDİRİME GİTMEK ZORUNDAYIZ?"

Ali Koç: Biz neden her sezon bir indirime gitmek zorundayız? Her sene 500 milyon Dolar almamız gerekiyor. Seneler içinde kabul etmemiz zor olan, kur sabitlemeleri derken bu rakam küçülüyor. 2017’de 465 milyon, 2018’de 416, 2019’da 388, geçen sezon 337 milyon Dolar’a iniyor.

BURAK ELMAS: BU MASAYA OTURMAMIZ ÇOK ÖNEMLİYDİ

003b289f1f96409e9537b1b5bda8c2ec

"Bu programda tüm kulüplerin başkanlarını temsilen oturuyoruz. Diğer başkanlarla da konuştuk. Bazı sorunlarımız ve bunlarda hemfikiriz. Sahada rekabet edelim ama dışarda dost olalım. Zaten diğer başkanlar da aynı düşüncede. Bu masaya oturmamız çok önemliydi. Sorunları çözerek Türk futbolunun değerini arttırmak istiyoruz."

AHMET AĞAOĞLU: BUNLAR YILLARIN PROBLEMİ

kapak_153402

"Tabii ki rakibiz ama sahada rakibiz. Rekabetin de fair-play çerçevesinde olması gerektiğini biliyoruz. Saha dışında dostluğu sağlayabilmek için sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Sorun varsa bu sorun hepimizin sorunu. Bunlar da bizim de katkımız var. Bunlar yılların problemi."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
F.Bahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldıF.Bahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
PARTNERRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdiRol arkadaşıyla sarmaş dolaş video çeken Kadir, merak edilen soruya yanıt verdi
Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftalarıSüper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Habertürk Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Olympiakos'tan Galatasaray'a şoke eden sözler

Mesaj gönderdi! Ezeli rakibe transfer oluyor

Mesaj gönderdi! Ezeli rakibe transfer oluyor

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıkladı

Beşiktaş, Kenan Karaman transferini yanlışlıkla açıkladı

Messi'den 5 yıllık transfer anlaşması

Messi'den 5 yıllık transfer anlaşması

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.