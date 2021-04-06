MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ali Koç kimdir? Ali koçun sağlık durumu nasıl? Koronavirüs testi pozitif çıktı

Ali Koç kimdir? Ali koçun sağlık durumu nasıl? Koronavirüs testi pozitif çıktı

06.04.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Futbol Kulübü Başkanı olan Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklaması yapıldı. Ali Koç'un şu anki sağlık durumunun iyi olduğu, izolasyon altında olduğu ve tedavi sürecine evde devam edildiği söylendi.

Ali Koç kimdir? Ali koçun sağlık durumu nasıl? Koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Futbol Kulübü içerisinde başkanlık görevini sürdüren ve takımının gidişatını düzenli olarak takip eden Ali Koç'un koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe kulübü tarafında yapılan açıklama şu şekilde:

"Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme Başkanımız Ali Koç’un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Ali Koç kimdir? Ali koçun sağlık durumu nasıl? Koronavirüs testi pozitif çıktı

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Yıldırım Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde istanbul’da doğmuştur.

Annesi Çiğdem (Simavi) ve babası Rahmi Koç'un en küçük oğludur. Ömer Koç, Mustafa Koç adında abileri vardır.

Londra'da 1980 yılında başladığı Harrow School'dan 1985 yılında mezun oldu. 1989 yılında ABD. Houston Teksas’taki Rice Üniversitesi'nden lisans diplomasını aldı. 1995 – 1997 yılları arasında ABD. Boston, Massachusetts Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. ABD'de çeşitli kuruluşlarda çalıştı ve Koç Holding AŞ yönetim kurulu üyesi kurumsal iletişim ve bilgi grubu başkanı oldu.

1986 yılının yazında Otosan A.Ş. Ford Motor Company’nin ortaklığı ile otomobil montaj hattında çalıştı. 1987 ve 1988 yazlarında Koç Holding, A.Ş. Otomotiv Grubu’na bağlı olarak otomobil üretimi ve bayii ağı ile çalıştı. Bayii çalışmalarının tekrar yapılanması döneminde üst yönetim ile çalıştı. 1990 yazında J.P. Morgan, New York, NY Stajerlik yaptı.

1990-1991 tarihleri arasında American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı’na dahil olmuş, 1991-1992 yılları arasında Ramerica Internatio1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley Yatırım Bankası’nda Analist olarak çalışmıştır.

1997 -2000 yılları arası Koç Holding A.Ş. Stratejik Planlama Grubu Başkanlığı’na Bağlı Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak görev yaptı. 2000 yılından itibaren de Koç Topluluğu Bilgi Grubu Yürütme Komitesi Başkanı Koç Holding A.Ş.Yeni İş Geliştirme Koordinatörüdür.

2006 yılından itibaren Koç Holding Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2008 Ocak ayından bu yana Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Y. Koç, 2009 yılından bu yana Tüpraş Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

Ali Y. Koç, 1992 yılında askerlik görevini yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde İki dönem yöneticilik yaptı.

Ali Koç, ABD. Houston Teksas’taki Rice Üniversitesi’nde ekonomi ve iş idaresi eğitimi almakta iken, yine aynı ülkede eğitim gören Nevbahar Demirağ ile tanışmıştı.

ALİ KOÇ EVLİ Mİ?

Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç (d.2006) ve Kerim Rahmi Koç (d.2008) adında bir kızı bir oğlu vardır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Filtre yüzünden gerilim yaşanmış! İlk ke konuştuFiltre yüzünden gerilim yaşanmış! İlk ke konuştu
Gizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay olduGizemli sevgilisiyle ateşli dansı olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

İbo Show'a katıldı! Sosyal medyanın diline düştü

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

'Sadakatsiz'in yıldızını hiç böyle görmediniz!

Diğer Haberler

Esra Erol'daki avukat Hülya Kuran kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Esra Erol Hülya avukat evli mi?

İşte Hülya Kuran'ın hayat hikâyesi...

Menajerimi Ara’nın Feris’i Canan Ergüder kansere yakalandı

Kanser haberi üzdü! 'Ameliyatım sonrası...'

Bige Önal'dan duygulandıran paylaşım: Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum

'Özleminle ne yaparım onu bilmiyorum'

Irina Shayk vücudunu sergilemekten çekinmedi

Siz bir de altını görün! Sergilemekten çekinmedi

Kim Kardashian ve Kylie Jenner’ın tatil fotoğrafları ortalığı yaktı geçti

Dünya yansa umurunda değil! Boşanmanın ortasında...

Kısmetse Olur'la tanınan Cansel Çördük son pozlarıyla olay oldu

Son pozları ve değişimi olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.