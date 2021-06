Ali Koç: Seneye EuroLeague'i alacağız

Sertaç Bey, basketbol şubesinde görevi aldı. Geç kaldık. Ben Sertaç'ın basket oynuyormuş, 3 kupası varmış, bilmiyorum. Takıma bir hayat geldi. Takımı son dakika kurmak zorunda kaldım. Bu nedenle farklı bir transfer politikası ve oyuncu tercihi oldu. Müthiş başladık. Efes'i, Kızılyıldız'ı yendik. CSKA'ya son basketle içeride kaybettik. Bayern'e 20 sayı öndeyken kaybettik. 4-0 başlayacakken 2-2 oldu. Kötü başladık ama Sertaç Bey ile inanılmaz bir seri oldu. Acayip skorlarla biten maçlar oldu. Sertaç Bey'le havası değişti takımın. Hoca EuroLeague'i tanımaya başladı. Son 16 maçın 14-15'ini kazanmıştık bu arada. Obradovic gibi bir efsaneden sonra bu dönüşümü yapmak kolay değil. Türk basketbolu buraya geldiyse Obradovic'in büyük katkısı var. Bize yaşattığı her mutlu an için şükranlarımızı sunarız. Obradovic'in liderliği hem Fenerbahçe'yi, hem Türk basketbolunu başka noktaya götürdü.

"NE GÜNAH İŞLEDİYSEK..."

Bütçe 3'te 1 düştü. Sertaç, Maurizio, Kokoskov'un uyumuyla başarılı sonuçlar aldık. Final Four'a inanıyorduk. Ne günah işlediysek, şans faktörü hiç bizim yanımızda olmadı. İlk gittiğimiz Final Four'a 3 rekorla gittik. En çok galibiyet, en erken playoff, içeride hiç kaybetmeyen takımdık. İlk 5'in 4'ü sakatlandı. CSKA serisinde bir sürü kovid çıktı. Onlar aşılı biz aşısız.

"BASKETBOLDA KADROMUZ HAZIR"

Bizim önümüzdeki sezon kadromuz hazır. 1-2 dokunuş yaparız ama star değiller. Bizim imzaladığımız oyuncularla kontrat yapabilmek için bazı kulüpler büyük teklifler yapıyor şimdi. Yerli oyuncularda bir rehavet vardı. Önümüzdeki sezon çok farklı bir basketbol takımı göreceksiniz.

"HER KULVARDA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK MIYIZ?"

Yeniden yapılanmayı imzaladık. Orada diyor ki AŞ'den derneğe 1 lira para gitmeyecek. Futbol dışındaki tüm operayonlara, oranın geliriyle devam edeceksiniz. Basketbolda buna devam etmek zorundayız. Eskiden 31'ken, 16-17'ydi euro olarak açık. Localar, kombineler, onlar bunlar, pandemi falan. 19'a indirdik bütçeyi, açığımız 11-12 bandında. Bütün basket, voleybol, olimpik branşları eklerseniz bu açık 20-25 milyon euro arası, 20 de sen ona, açık var. Fenerbahçe olarak, ben olayım olmayayım, bu camia bir karar vermek zorunda. Fenerbahçe her kulvarda şampiyonluğa oynayacak mı? Biz geldiğimizden bu yana kürekte 3 senedir kadın erkek tüm kulvarlarda şampiyon olduk. Kimin umurunda? Tarihimizde ilk kürekte olimpiyatlara sporcu gönderiyoruz. Şu an 14 kotamız var, 21-22 olacak kota. Tarihi rekor kıracağız. Bir faydası var mı? Taraftarın yüzde 99'unun umurunda mı? Biz voleybolda küme düşsek, ne olurdu bu camiada? Kimsenin umrunda değil şu an herkesin umrunda olurdu o zaman. Fenerbahçe her yerde finalde.