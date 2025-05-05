'Ali Koç stada gelemiyor' diyerek nedeni açıkladı: 'Totemden değil o'

Süper Lig’in 34’üncü haftasında bir derbi mücadelesi daha geride kaldı. Şampiyonluk şansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe sahasında ağırladığı Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin sona ermesiyle birlikte Jose Mourinho sezonu derbi kazanamadan tamamlamış oldu. Bu sonucun ardından büyük üzüntü yaşayan Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç ve yönetime tepki gösterdi. Maç içerisinde taraftar grupları ‘Ali Koç İstifa ve Yönetim İstifa’ sloganları atarken tepkiler stat dışında da devam etti.

"TOTEMDEN DEĞİL OL"

Ali Koç ve yönetimine bir tepki de NEO Spor'da konuşan yorumcu Serdar Ali Çelikler'den geldi. 'Bu sinyalleri al artık' diyerek Ali Koç'a seslenen Çelikler, 'Başkan stada gelemiyor. Totemden değil o' diyerek Ali Koç'un neden stada gelmediğini açıkladı.

Yönetime tepkisini dile getiren Çelikler şu ifadelerle Fenerbahçe yönetimine seslendi;

Bir ayda bu takım burada Beşiktaş'a, Kayseri'ye, Galatasaray'a puan kaybetti. Başkan stada gelemiyor. Totemden değil o. Çirkin şeyler olmasın diye. Başıma bir şey gelmesin diye gelmiyor. Birisi çıkar bir şey söyler... Çirkin bir görüntü oluşmasın diye gelmiyor. Ama bir gün birisi çıkar bir şey söyler böyle gitmez bu. Bu kadar zorlamamak lazım.

"BU SİNYALLERİ AL ARTIK"

Diyorum nasibim zorlamak musibet getirir. Allah korusun... Bir yerlerden çıtlıyor. Penaltıyı kurtarıyorsun, penaltıyı kurtaran kahramanla öbür adam bir şeyler yapıyor gol oluyor. Penaltıyı kaçıran atıyor. Bunları hep anlaman lazım. Bu sinyalleri al artık. Senin transfer etmediğin adamlar gelip Kadıköy'de gol atıyor. Icardi, Osimhen… Bunları artık anla ya. Biraz analiz et. Olmayacak ya. Burada sana ekmek yok abi. Ne yapalım burada da olmasın. Her şeyde olacak diye bir şey yok.