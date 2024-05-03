Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar! "Arkanızdan söven kaç kulüp var biliyor musunuz?"

Ali Koç'un düzenlediği basın toplantısı, Ülker Stadyumu'ndaki 1907 Tribünü'nde gerçekleşiyor.

Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Durup dururken imza süreci başlamadı. Herkes memnun mesut, dünya toz pembe, kimse şikayet etmiyor, boş vaktimiz var gidip imza toplayalım denmedi.

Hiç olmadığı kadar kaotik bir bir sezon yaşıyoruz. Krizler yönetilemedi. Türk futbolunda güven bunalımı var. En güvenilmez kurum belki de TFF. Belki de en güvenilmez sektör de Türkiye'deki Futbol sektörüdür. Hakemlik yazboz tahtasına döndü. Kişilere ve kurumlara göre değişikliğe gidildi.

Kindar bir başkanımız var. Sayın Ahmet Nur Çebi ile girdiği polemik sonrasında olayı kişiselleştirip Beşiktaş'a gösterdiği muamele. Galatasaray ile arasında garip bir ilişki var.

"'ADAY OLMAYACAĞIM' DEMİŞTİ, ŞİMDİ 'BAKACAĞIM' DİYOR"

Yaşanan bunca kriz ve skandal var. Hakem olayı. O olaydan iki saat önce federasyondaydık. Devre arasında MHK'yı ve hakemleri değiştireceğini anlattı. Bir yumruk olayı oldu ve başkan 180 derece değişti. Trabzonspor - Fenerbahçe maçından sonra Fenerbahçeli oyunculara ağır ceza vermek için raporlar değiştirildi ama cesaret edemedi. Oyuncularımıza 4-5 maç ceza verilecekti. Kulüplerin arasında nifak tohumları ekti. Liyakatsiz kadrolar. Aday olmayacağım demişti, şimdi mayıs ayında bakacağım diyor. İmza veren vermeyen, duruşunun arkasında olan kulüplere saygım çok büyük.

Kurumsal hafıza silindi silinecek. Futbolla alakası olmayan danışmanlarla kurumu yönetmeyi çalıştı. Ama esas sıkıntı şu; doğruları söylememek, gerçekleri çarpıtmak. Olağanüstü şekilde rahatça yalan söyleyen bir insandan söz ediyoruz.

'KÜLLİYEN YALAN'

1 Mart'ta MHK eğitim toplantısı yapılmıştı, kendisine sordum; 'Böyle bir toplantı yapılmadı, ben de katılmadım' dedi. Külliyen yalan... İmza sürecinde basınla kurduğu iletişimde de yalan yanlış bilgiler verdi. Önce aday olmayacağım, beni rencide etmeyin diyor. Biz de tamam, diyalog kuralım dedik. Kesin aday olmayacağını ifade etti. Tabii, aptallarla ölüler fikir değiştirmez, tabii ki fikir değiştirilebilir ama bir tarafa öyle, diğer tarafa böyle demek; onun gerçekleri nasıl çarptırdığını gösteriyor. Bunlar zaman kazanma, günü kurtarma taktikleri.

"'BİZİ ANKARA'YA ŞİKAYET ETMİŞSİNİZ' DEDİM, 'ÖYLE BİR ŞEY YAPMADIK' DEDİ"

Riyad’da kendi başarısızlığını örtbas edebilmek için bizleri Ankara’ya şikayet etti. Riyad’da tuttu ya, Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar kandırdılar. O tuttuğu için bugün de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. Riyad’da kendi beceriksizliğinin üstünü kapatmak için Ankara’ya bizi şikayet etmişti. Bugün de koltuğunu korumak için aynı sürece girdi.

"ARKANIZDAN SÖVEN KAÇ KULÜP VAR BİLİYOR MUSUNUZ?"

Sayın Başkan arkanızdan söven ama 'Ellerimiz kollarımız bağlı ne yapalım' diyen kaç kulüp var biliyor musunuz?

"HER KULÜP TAZE BİR KANA İHTİYAÇ OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

2 Nisan'da süreç başlıyor. 4 Nisan'da 8 takım Trabzonspor ve Galatasaray'ın dahil olduğu imza vereceklerini söylüyor. Pazartesi çok geç diyip imzasını çekenler var. 5 Nisan'da 4 takım daha sürece dahil oluyor, bunlardan birisi Fenerbahçe. Uzak duruyorduk. Bize gelen rica ve baskı üzerine, en önemlisi Süper Kupa'yla ilgili gelen yazı sonrası köprüleri attık. En son da Beşiktaş katıldı. Bu işin ciddiyetine varan Büyükekşi, zaman kazanmak için Urfa'da bir açıklama yaptı, mali genel kurulun seçimli olacağına dair. Bu açıklamadan sonra imza vereceğini söyleyen 3 takım imzayı çekiyor, 18 Temmuz hedefimize ulaştık diye. Bunu yeni bir federasyon olacağını düşünerek söylüyorlar. Hiç görüş vermemiş iki kulübümüz de uygun bulduklarını söylüyor. İki ayrı görüş oluyor ve 16 Nisan'da Kulüpler Birliği'nde toplanıyoruz. Ben 14 kulüple bir açıklama yapıyorum. İstisnasız toplantıya katılan her kulüp taze bir kana ve yeni bir federasyona ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yöntem olarak da Dursun beyin önerisiyle diyalog oluyor. Kendi yönetim kurulu kararıyla 22 günde seçime gidebilirdi. Yine bugün istese bu işi haziran ayı başına getirir.

"SKANDAL BİR AÇIKLAMADIR"

Net bir şey varki sayın başkan rüzgarı almış, röportaj üstüne röportaj. 1 Mayıs'ta bir açıklama yayınlanmış. Skandal bir açıklamadır. Bu açıklamaya göre futbolda ortam toz pembe. Mükemmel başarılar var, kimse şikayetçi değil ve sezon içindeki skandallar yaşanmamış. Başkanımız anlaşılan çok farklı düşünüyor.

Hatta hızını alamayıp 'Hakemleri bir kenara bırakın bir tane yanlış işimi söyleyin dedim, söyleyemediler' diyor... Hakem yumruklanması, Riyad krizi, yayın ihalesi, bahis iddiaları, Trabzonspor maçında yaşananlar, FIFA'nın açıklaması, sızan video görüntüleri... Bunların hepsi bir sezonda oldu. İstisnasız herkesin tarihin en kaotik sezonu olarak tanımadığı bu sezonda başkanımız olayı çok farklı yorumluyor."







