Ali Koç'tan Ergin Ataman'a sert sözler! 'Özür beklemesi, işin arsızlık boyutudur'

Ergin Ataman'ın tribünlere küfür ettiğini belirten başkan, "Maçtan sonra bazı olaylar yaşandı. Kısa da olsa bu olayların ele alınması maçın önüne düşüyor. Üçüncü bir ülkede, iki Türk takımı arasındaki olaylar keşke olmasaydı. Ancak olayların doğru anlatılması gerekiyor. Fenerbahçe taraftarı, salonu terk etmedi ve çok büyük çoğunluğu Anadolu Efes'i gönülden destekledi. Desteklemeyenler de köstek olmadı. Son 25 saniye kala Ergin Ataman'a 'Mola alsana' diye tezahüratlar yapıldı. Bu tezahüratlar üzerine Ergin Ataman iki kez Fenerbahçe tribününe dönerek çok ağır küfürler etti. Ekrana yansıdı, salondaki taraftarlar da bunu duydu. İşin boyutu orada değişti. taraftarlar tepki verdi, bazı yerlerde iş fiziki duruma geldi. Çok şükür daha fazla büyümedi. Fenerbahçe camiasına ve hiçbir camiaya küfür edilmemelidir. Hele bir spor adamı tarafından bunun yapılması kabul edilemez." diye konuştu.

"İYİ NİYETLİ OLUNCA, İNSANLAR ÜSTE ÇIKIYOR"

Tahrik nedeniyle olayların buraya geldiğini söyleyen başarılı yönetici, "Fenerbahçe Spor Kulübü'yle ilegili diyaloğu, geçmişte çalıştığı kulüplerden kaynaklı olaylardan dolayı durumu farklıdır. Kendisi fair playden bahsetmiş ve özür beklemiş. Bizim Efes'e verdiğimiz destekten dolayı teşekkür beklenilirken bunu duymak üüzücü. Fenerbahçe taraftarının mola alsana tezhuratı sonrasında kendisi küfür etti. Ağır tahrik sonrası kendisi mağduriyet yaratmıştır. Kendisi fair playden bahsedecek son kişidir, özür dilemek de işin arsızlık boyutudur. Fazla iyi niyetli olduğunuz zaman insanlar üste çıkabiliyor. Play off da karşılaşacağız" dedi.

Ataman'a çağrı yapan Ali Koç, "Aynaya baksın, kendine çeki düzen versin. Bu şekilde giderse taraftarları ne emniyet güçleri ne de biz yönetemeyiz. İşine baksın, spor adamı olsun. İşini görsün. Aynı bizim hocamız gibi. Efes'in Türk basketboluna yaptığı başarılar ortadadır, bizim başka bir duygumuz olamaz. Üzüntüm şudur ki, Efes gibi bir kulüple aramızda bu husümetin yaşanması kötü bir durumdur" diyerek sözlerini noktaladı.

