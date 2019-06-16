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Ali Koç'tan Fatih Terim ve Türk futbolu için şok sözler

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 16.06.2019 19:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in A Milli Takım eski teknik direktörü Fatih Terim için "Kovmak için 9 gün bekleniyor. Gittiği yerde de tazminatı alması için maaşını 1905 TL yapıyorlar" derken, Türk futboluyla ilgili de son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'tan Fatih Terim ve Türk futbolu için şok sözler

Ali Koç, "Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Türkiye'nin en büyük işvenlerinden biri. İş Hukuku bilmiyor mu? 'Siz tazminat vermiyor musunuz?' diyorlar. İşten çıkardığınız kişi gelip sizi dövmeye çalışıyorsa siz iş kanunlarını anlamamışsınız demektir. Eski Milli Takım teknik direktörü bir yedek üye ile kavga ettiği için işten çıkarılıyor. İş kanunu çerçevesinde 6 gün içinde tazminat ödemeden işten çıkarabiliyorsunuz, hiçbir zorunluluğu yok. Sonra bekleniyor, 9 gün sonra işten çıkarılıyor. Bu kadar bariz bir şey var.

"TAZMİNATI HAK ETSİN DİYE MAAŞINI 1905 TL YAPIYORLAR"
Kimin parasını kime veriyorsunuz? Kulüplerin parası bu. Kimse de çıkıp bir şey demiyor. Sonra bir de gittiği yerde 1905 TL gibi bir maaş yapıyorlar ki tazminatı hak etsin diye. Hiçbir şey olmamış gibi halının altına süpürüyorlar. Hayır kurumuna bağışladığı için adalet aranıyor bir de. Bu konuyu isteyen herkesle her yerde tartışırım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA ÇİRKİNLİĞİN KAZANDIĞI BİR ORTAM VAR"
Türk futboluyla ilgili de konuşan Ali Koç, "Futbolda oynanan tiyatro. Çirkin bir durum. Çirkefliğin kazandığı bir ortam. Bize burası fair play dünyası değil deniliyor. Hakikaten değil. Şunu temin edebilirim ki, bizim duruşumuz önümüzdeki sezon çok farklı olacak. Bu camia bu çirkin ve pis ortama ortak olmadı. Her seferinde çıktık konuştuk. MHK değişti. Yeni TFF olacaksa eski kültür devam edemez dedik. Belki yeterli değil. Çünkü ne yazık ki, ne kadar bağırıp çağırırsan, ne kadar çamura yatarsan o kadar hakkın korunuyor ülkemizde. Ne yazık ki. Bu pislik devam edemeyecek. Zaman alacak. Comolli, Cocu falan değil. Sanki bütün transferleri Fenerbahçe'de 1 kişi yapıyor. Yok öyle bir şey" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fatih terim galatasaray Fenerbahçe TFF

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