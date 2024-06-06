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Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
06.06.2024 10:46
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Koç açıklamasında birçok konuya değinirken, Galatasaraylı bir isim için de itirafta bulundu. İşte detaylar...

Ali Koç'tan Galatasaraylı yıldız için itiraf! "Onu çok beğeniyorum"
Davinson Sanchez

Davinson Sanchez

KOL Kolombiya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fenerbahçe'de yapılacak seçimlerde yeniden aday olduğunu açıklayan Ali Koç, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Birçok konuya değinen Koç, transfere dair de konuşurken Galatasaray forması giyen bir isim ile ilgili de dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

TRANSFER SÖZLERİ

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Transfer sorusuna cevap veren Ali Koç, "Sezonun transfer bütçesi diye bir şey yok. Bazı takımlar 1 senede para istiyor, bazı takımlar 5 senede istiyor. Avrupa'da 3-4-5 senede ödeme norm haline geldi. Balkanlar'daki kulüpler parasını 1 senede hemen istiyor, 2 senede istiyor. Bu sene bizim için en önemli şey, kadroyu getirmek istediğimiz seviye. Mourinho seviyesinde oyuncular diyorlar. Mbappe, Messi, Ronaldo..." dedi.

"DAVINSON'U BEĞENİYORUM"

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Davison Sanchez ile ilgili konuşan Ali Koç, "Davinson Sanchez bize önerildi, ben çok beğeniyorum. Bizim iki stoperimiz Becao ve Djiku'nun toplam maaşı Davinson'un altında. Djiku'ya bonservis ödemedik. Fred, Szymanski... Ben Cengiz Ünder'e çok inanıyorum. O seviyede oyuncular gelecek. Mourinho geldi diye Lukakular Dybalalar havalarda uçuşuyor. Ben bilmez miyim bu kadar çevremle İngiltere'de Fransa'da haber sızdırmayı. Biz bilmiyor muyuz bunları ama böyle çalışıyoruz. Biz bitiriyor ve açıklıyoruz." ifadelerini kullandı. [Habertürk]

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