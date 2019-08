Ali Koç'tan transfer, Volkan Demirel ve Kolarov açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transfere dair önemli açıklamalar yaptı. Win Win kampanyasının ödüllerinin dağıtılma töreninde konuşan Ali Koç, transferlere devam edeceklerini belirtti.

Ali Koç, transfer için ''Transferler yaptık şimdiye kadar, daha transfer yapacağımızı ifade etmiştim. Eksiklerimiz de sizlerin de, bizlerin de ifade ettiği gibi, AUDI CUP'ta da gözlemlediğimiz gibi, 2 stoper, 1 6 numara, bir transfer daha olabilir. Bunlar arzu ettiklerimiz. Sınırlı cephaneniz olduğunda, FFP kıskacında olduğunuzda adımları dikkatli atmanız gerekiyor. Net söyleyebilirim ki, transfer olacaktır. Bizim yapacağımız transferler 2 Eylül'e kadar edevam edecektir.'' sözlerini kullandı.

**"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ OYUNCULAR VAR"** Sezon başında kadrolarının tam olamayacağını belirten Fenerbahçe Başkanı, ''Geçen sene de ifade ettiğim gibi, ana opsiyonlardan biri kiralamak olduğu için, kiralamak istediğiniz kulüpler de ellerindeki oyuncuları sonuna kadar bırakmamaktadır. Bu da söylenebilir ki, sezon girişinde kadromuz tam olmayacak. Görüştüğümüz oyuncular var, önceliklerimiz var, belki önceliklerimiz olmayacak, diğer oyunculara yöneleceğiz. Transferimiz bitmemiştir, devam etmektedir.'' şeklinde konuştu. **"VOLKAN DEMİREL'İN YERİ BURASI DEĞİL"** Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı sorulan Ali Koç, "Volkan Demirel, dediğim gibi, transfer yapacağımız ya da yapmayacağımız yerlere karar verdiğimizde açıklıyoruz. Onun yeri burası değil" ifadelerini kullandı. **KOLAROV SORUSUNA CEVAP** Kolarov sorulan başkan, "Herkesin bir yoğurt yiyiş şekli var, bizim şeklimiz de dereyi görmeden paçayı sıvamamak, transfer bitmeden açıklamamam." dedi. **"WİNWİN'DE HEDEFİ TUTTURACAĞIMIZA İNANIYORUM"** Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Win Win kampanyası kapsamında araba ödülü kazanan taraftarlara ödüllerini verirken açıklamalarda bulundu. **İşte Ali Koç'un açıklamaları;** 200 milyon TL hedefini tutturacağımıza inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki Fenerbahçeliyiz. Bu kampanyamızın başarısında önemli bir etken Acun Ilıcalı. Acun, her türlü riski göze alıp geçmişte olduğu gibi Fenerbahçe için her türlü fedakarlığı yaptı. Fener Ol kampanyasının bir alt kampanyası olan Win Win kampanyasını dizayn etti. Arada bir Dominik'e gidip geldi. Her gelişinde bir fikirle geldi. **''BU ÖDÜLLERİ PARA İLE ALAMAZSINIZ''** Geldiğimiz noktada büyük bir yaratıcılık örneği var. Türkiye'de bugüne kadar yapılmış yarışmalarında en bonkör ödüller vardı. Para ile alamayacağınız ödüller bunlar. Sayın Obradovic ile yemek yemek, sevdiğiniz bir sporcuyu özel gününüze çağırmak, basketbol oyuncularıyla Ülker Arena'da maç yapmak, futbol takımı ile stadyumda maç yapmak gibi... Ev var, araba var, ABD'ye tur vardı. Benim en büyük hayalim, arzum inşallah sene sonu şampiyonluğu kazandığımızda şampiyonluk kutlamasına bu arabalarla katılırsınız. O güne kadar dikkatli sürmeniz dileğiyle. İyi günlerde kullanın. **''EYLÜL AYINDA TEKRAR GAZA BASACAĞIZ''** Win Win kampanyasında 1.1 milyon SMS atıldı. Yine Acun'un yaratıcılığı ile efsane Lefter'in formasına 23 futbolcuların imzaları atıldı. Bu formalara 120 bin talep geldi. Bu formalar bir daha satılmayacak. Bu formalar tarihe geçecek formalar. Eylül ayında Win Win kampanyasında tekrar gaza basacağız. Alacağımız başarılı sonuçlarla birlikte kampanyaya bu kez daha çok kişinin katılacağını düşünüyorum. **ACUN ILICALI: ''TARAFTARIN DESTEĞİNİ HİSSETTİM''** Ali Koç'un ardından Win Win kampanyasının sunuculuğunu yapan Acun Ilıcalı şöyle konuştu; Taraftarımızın zor günlerde takımın yanında olacağını biliyorduk. Takımımız tarihin en kötü sezonlarından birini geçirirken taraftarın o desteği hep aklımda kaldı ve beni ciddi şekilde etkiledi. Kampanyayı yaparken de taraftarın desteğini hissetmiştim. Taraftarlar elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Bu taraftarlar takımlarına destek olmak için SMS gönderdiler. Şimdi de araba sahipleri olacaklar. Başkana ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Bizim de kampanya için taleplerimiz oldu. Hepsine olur dediler. Herkes taşın altına elini soktu, camia olarak kenetlendik. Bu takımı tuttuğum için çok mutluyum. İyi ki Fenerbahçeliyim.