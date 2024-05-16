Ali Koç teklif götürmüştü! Acun Ilıcalı kararını verdi

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30 - 31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Ali Koç yeniden aday olacağını açıklamış ve Aziz Yıldırım'ın adaylığı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kesinleşmişti.

ALİ KOÇ'TAN ACUN ILICALI HAMLESİ

Ali Koç'un yeni yönetim listesi için Acun Ilıcalı ile birkaç defa telefonda görüştüğü aktarılmıştı.

ACUN KARARINI VERDİ

Bu gelişme sonrası Yağız Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini kabul ettiğini ve yönetim kuruluna girdiğini paylaştı.





