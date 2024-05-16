SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Ali Koç teklif götürmüştü! Acun Ilıcalı kararını verdi

Ali Koç teklif götürmüştü! Acun Ilıcalı kararını verdi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
16.05.2024 23:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağını açıklamıştı. Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini kabul ettiği ve yönetim kuruluna girmeye karar verdiği belirtildi.

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30 - 31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihinde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Ali Koç yeniden aday olacağını açıklamış ve Aziz Yıldırım'ın adaylığı da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kesinleşmişti.

ALİ KOÇ'TAN ACUN ILICALI HAMLESİ

Ali Koç'un yeni yönetim listesi için Acun Ilıcalı ile birkaç defa telefonda görüştüğü aktarılmıştı.

ACUN KARARINI VERDİ

Bu gelişme sonrası Yağız Sabuncuoğlu, Acun Ilıcalı'nın Ali Koç'un teklifini kabul ettiğini ve yönetim kuruluna girdiğini paylaştı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde net galibiyet! Hollanda'yı devirdilerFilenin Sultanları'ndan Milletler Ligi'nde net galibiyet! Hollanda'yı devirdiler
PFDK kararını açıkladı! 2 teknik direktöre kötü haberPFDK kararını açıkladı! 2 teknik direktöre kötü haber
Şenol Güneş adım adım imzaya gidiyor!Şenol Güneş adım adım imzaya gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Acun Ilıcalı fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
''Sezon başında Fenerbahçe'nin bu durumunu söyleseler 'Şubat'ta mı şampiyon oldular' derdi..."

''Sezon başında Fenerbahçe'nin bu durumunu söyleseler 'Şubat'ta mı şampiyon oldular' derdi..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.