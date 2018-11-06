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Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.11.2018 07:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, ocak ayına kadarki performansı geçer not alırsa Erwin Koeman ile sezon tamamlanacak. Gelecek yıl içinse, Başakşehir’le zirveyi zorlayan Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.

Ali Koç, teknik direktör kararını verdi: Abdullah Avcı

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör konusu bir süreliğine rafa kaldırıldı. Sarı-lacivertli yönetim, Koeman'ın derbi performansından hayli memnun kaldı. Cocu'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Hollandalı çalıştırıcı, hem takımı iyi yönetmesi hem de yaşanan olaylarda soğukkanlı kalması ile Başkan Ali Koç ve yönetimin takdirini kazandı. Koeman, Anderlecht ve Alanya maçlarından iyi sonuçlar alırsa, bu sezon Hollandalı ile tamamlanacak.

2014'TEN BU YANA BAŞAKŞEHİR'DE

Başkan Ali Koç'un gelecek sezon için kafasındaki projenin ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı olduğu belirtildi. Koç'un bu nedenle Cocu sonrası yeni bir teknik direktörle anlaşmak yerine yola Koeman'la devam ettiği, gelecek sezon takımı Avcı ve ekibine teslim etmeyi planladığı öğrenildi. Avcı, Milli Takım macerasının hemen ardından 2014'te Başakşehir'in başına geçmişti. Şu an lider olan Avcı'nın takımı geçen sezonu 3. tamamlamış, 2016-17'yi ikinci, 2015-16 ve 2014-15'i ise 4. sırada bitirmişti.

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