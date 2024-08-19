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  4. Ali Koç'un Ankara'da dikkat çeken görüşme trafiği! Önce CHP'ye sonra MHP'ye gitti

Ali Koç'un Ankara'da dikkat çeken görüşme trafiği! Önce CHP'ye sonra MHP'ye gitti

19.08.2024 15:10
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Göztepe deplasmanında saldırıya uğrayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugün Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Koç, daha sonrasında ise MHP Genel Merkezi'ne geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Koç'u kapıya kadar uğurladı.

İzmir'deki deplasmanda Göztepeli yönetici Fatih Özkan tarafından itilip yere düşen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da peş peşe dikkat çeken görüşmeler gerçekleştirdi.

CHP LİDERİ ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Bugün öğle saatlerinde CHP Genel Merkezi’ne gelen Fenerbahçe Başkanı Koç, CHP lideri Özgür Özel ile görüştü.

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Koç'a, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Özel'e görüşme sırasında CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

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SONRAKİ DURAK MHP

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi. Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

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Koç, burada MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Koç'u kapıya kadar uğurladı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Ali Koç CHP MHP fenerbahçe
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