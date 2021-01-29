Ali Koç ve Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci için görüştü!

Göksel Gümüşdağ'ın Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki ofisinde gerçekleştirilen görüşmede, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu da yer aldı.

Görüşmenin ardından ilk açıklama Göksel Gümüşdağ'dan geldi.

Gümüşdağ "Görüşmemiz bitti. Fenerbahçe teklifini sundu, biz teklifimizi sunduk. Fenerbahçe ile tekrar görüşmek üzere ayrıldık. En yakın zamanda bir daha görüşeceğiz. Galatasaray en son teklifinin üzerine yeni bir teklif yapmadı. Bizim hoca durumumuz var, onu netleştirmemiz gerek. İki takım da çok istekli. Galatasaray da Fenerbahçe de İrfan Can'ı çok istiyor" dedi.

(DHA)

