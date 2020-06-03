Ali nazik tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Gaziantep’in meşhur ali nazik tarifi, yörede Ali nazik kebabı olarak da bilinir. Yavuz Sultan Selim için özel hazırlanmış biridir. Kebabın tadına bakan Yavuz Sultan Selim, ‘Hangi eli nazik yaptı bunu?’ diyor. Sonrasında yemeğin adı ala nazik olarak kaldı. Günümüze ise ali nazik ismiyle geldi. Ali nazik nasıl yapılır sorusuna en pratik cevabı veriyoruz.
Ali nazik tarifi etli ve kıymalı olarak hazırlanabilir. Şimdiki tarifimizi kuşbaşı et kullanarak hazırlanacağız.
300 gram minik minik doğranmış kuşbaşı et
2 yemek kaşığı tereyağı
3 adet közlenmiş patlıcan
Bir kase sarımsaklı yoğurt
Bir yemek kaşığı biber salçası
2 diş sarımsak
Bir tatlı kaşığı tuz
Etlerin yumuşaması için öncesinde mutlaka kısık ateşte haşlayın.
Ali nazik tarifi kıymalı da yapılabilir. Bunun için kıymayı tereyağında kavurmalısınız. Lezzeti ikiye katlanacaktır.
Süzme yoğurt kullanmaya özen gösterin. Aksi halde malzemeler sulanacaktır.
Eti çok sıcak bir şekilde yoğurdun üzerine koymayın.
Ali nazik yemeğini servis ederken üzerine eritilmiş tereyağı dökebilirsiniz. Aynı zamanda taze kıyılmış maydanoz da yemeğe çok yakışacaktır.
Bir porsiyon ali nazik kebabı 143 kaloridir.
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