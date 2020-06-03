Ali nazik tarifi: Hem pratik hem de çok leziz

Gaziantep’in meşhur ali nazik tarifi, yörede Ali nazik kebabı olarak da bilinir. Yavuz Sultan Selim için özel hazırlanmış biridir. Kebabın tadına bakan Yavuz Sultan Selim, ‘Hangi eli nazik yaptı bunu?’ diyor. Sonrasında yemeğin adı ala nazik olarak kaldı. Günümüze ise ali nazik ismiyle geldi. Ali nazik nasıl yapılır sorusuna en pratik cevabı veriyoruz.

ALİ NAZİK TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Ali nazik tarifi etli ve kıymalı olarak hazırlanabilir. Şimdiki tarifimizi kuşbaşı et kullanarak hazırlanacağız.

300 gram minik minik doğranmış kuşbaşı et

2 yemek kaşığı tereyağı

3 adet közlenmiş patlıcan

Bir kase sarımsaklı yoğurt

Bir yemek kaşığı biber salçası

2 diş sarımsak

Bir tatlı kaşığı tuz

ALİ NAZIK NASIL YAPILIR?

Közlenmiş patlıcanları soyun ve minik minik doğrayın.

Patlıcanların üzerine az bir miktar tuz atın.

Tereyağını tavada eritin.

Etleri bir miktar suda tuzla birlikte kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin

İçine kuşbaşı etleri ve ince ince kıyılmış sarımsakları ilave edip kavurmaya başlayın.

Etler suyunu salıp geri çektiğinde içine salçayı ekleyin.

Birkaç dakika malzemeleri kavurduktan sonra ocaktan alın.

Sarımsaklı yoğurtla patlıcanları karıştırın. Servis tabağına alın.

Patlıcanlı karışımın ortasını çukur haline getirin.

Hazırlanan etleri de patlıcanlı karışımın üzerine koyun.

ALİ NAZİK TARİFİNİN PÜF NOKTASI NELERDİR?

Etlerin yumuşaması için öncesinde mutlaka kısık ateşte haşlayın.

Ali nazik tarifi kıymalı da yapılabilir. Bunun için kıymayı tereyağında kavurmalısınız. Lezzeti ikiye katlanacaktır.

Süzme yoğurt kullanmaya özen gösterin. Aksi halde malzemeler sulanacaktır.

Eti çok sıcak bir şekilde yoğurdun üzerine koymayın.

ALİ NAZİK TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ

Ali nazik yemeğini servis ederken üzerine eritilmiş tereyağı dökebilirsiniz. Aynı zamanda taze kıyılmış maydanoz da yemeğe çok yakışacaktır.

ALİ NAZİK KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon ali nazik kebabı 143 kaloridir.

