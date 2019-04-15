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Ali Palabıyık’ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisi raporu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.04.2019 08:42 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 1 kırımızı, 8 sarı kart çıkardı.

Ali Palabıyık’ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisi raporu

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık mücadele 1 kırmızı, 8 sarı kart çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım’a ilk önce sarı kart veren Ali Palabıyık, VAR’a gittikten sonra kırmızı kartına başvurdu.

Ankara bölgesi hakemi sarı-lacivertlilerden Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Soldado’ya, sarı-kırmızılılarda ise Younes Belhanda, Mariano ve Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş'e sarı kart verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Galatasaray Spor Toto Süper Lig Ali Palabıyık

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
6s nin kazanabilmesi için Fener in 7 kişi kalması gerekirdi. mu ha ha
Yazık ülkemin haline. Önceden görmedi belk, filan derdik belki ama, elinde tekrar izleme şansı varken, bile bile, göre göre öyle adaletsiz yapıldığını görünce insanlık adına utanç verici
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