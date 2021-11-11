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Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününde duygusal paylaşım

11.11.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Ali Sunal, babası usta sanatçı Kemal Sunal'ın doğum gününü duygusal bir yazıyla kutladı. Sunal, babasına "Seni, senin filmlerini bilen herkes, çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor" diye seslendi.

Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal'ın doğum gününde duygusal paylaşım

Show TV ekranlarının sevilen programı 'Güldür Güldür Show'un 'Aziz Bey'i Ali Sunal, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Kemal Sunal'ı doğum gününde andı.

"İYİ Kİ DOĞDUN CANIM BABAM"

Kızları Nar ve Nil ile çekilen fotoğrafını yayınlayan Sunal, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Başta ben olmak üzere; tüm sevenlerin, hayranların, seni, senin filmlerini bilen herkes çocuklarını seni tanıtarak büyütüyor. Sen gittikten sonra hayranlarına milyonlarca küçük arkadaşımız eklendi, ikisi fotoğrafta... İşte biz her yıl çoğalarak, senin doğum gününü o milyonlarla kutluyoruz. İyi ki doğdun canım babam, gölgesinde bizi hala koruyan mutlu eden koca çınarım, Nar ve Nil'in melek dedesi... İyi ki doğdun.

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"BU KADAR ÇABUK BİTECEĞİNİ BİLSEYDİM..."

Gül Sunal da eşi Kemal Sunal'ın doğum gününde duygusal bir paylaşım yaptı. Sunal, usta sanatçıyla gençlik yıllarında çekilen bu karesini, "İyi ki doğdun Kemal... Bu kadar çabuk biteceğini bilseydim daha sıkı sarılırdım, bırakmazdım hiç... Bana yaşattığın bütün güzellikler için teşekkür ederim. İyi ki varsın..." notuyla paylaştı.

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Ali Sunal Kemal Sunal
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