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Ali Sunal ikinci kez evleniyor

MAGAZİN HABERLERİ | 23.01.2018 10:57 | Son Güncelleme 9 saat önce

Yeşilçam’ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal’ın oğlu, oyuncu Ali Sunal’ın başı ikinci kez bağlanmak üzere

Ali Sunal ikinci kez evleniyor

Ali Sunal Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı. Özel hayatıyla anılmayı pek sevmeyen Ali Sunal’ın başı ikinci kez bağlanmak üzere. Bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandı.

DÜĞÜN BU YAZ OLACAK
Taze nişanlılar evlenmek için fazla beklemeyecek. Bu yaz düğün var. Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzede, ÇABA Derneği’nin projelerinde birlikte çalışırken tanıştı. Arkadaşlık aşka dönüştü. Nazlı Kurbanzade ÇABA’nın düzenlediği bir etkinlikte podyuma çıkmıştı.

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ali sunal evlilik

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allah mutlu etsin güzel insan
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