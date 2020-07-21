Ali Sunal'ın kızının plajda fotoğrafları çekilince... 'Küçük bir bebeğin çıplak fotoğrafını...'

Güldür Güldür Show'un ara vermesinin ardından Ali Sunal da ailesiyle vakit geçirmeye başladı. Normalleşmenin ardından Bodrum'a gelen Ali Sunal- Nazlı Kurbanzade çifti tatillerine devam ediyor.

Ali Sunal’ın eşi Nazlı Sunal kızının plajda çekilen fotoğrafları için gazetecilerden ricada bulundu. Kemal Sunal eşinin açıklamasını Instagram'dan paylaştı.

Nazlı Sunal açıklamasında şunları söyledi: 'Bu sabah gazetelerde kızımız Narin'le evimizin plajında denize girerken çekilmiş fotoğraflarımızı gördük çekmeyin demiyorum ama küçük bir bebeğin çıplak fotoğrafını gazetede görmek inanın hiç hoşumuza gitmedi hele ki günümüz şartlarında kimin ne düşündüğünü bilemediğimiz bir dönemde bu tip çocuk fotoğraflarının alanen çekilmesini bir anne olarak doğru bulmuyorum en azından biraz daha düşünceli kareler çekip yayınlarsanız bizi daha az üzmüş olursunuz sevgiler.’’



Mart 2018’de nikah masasına oturan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade, Ağustos 2019'da kızları Narin'i kucaklarına almıştı.



