MAGAZİN

Ali Sunal nişanlanmadı ama...

MAGAZİN HABERLERİ | 24.01.2018 14:31 | Son Güncelleme 6 saat önce

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Ali Sunal’ın ikinci kez evleneceği ve bir süredir aşk yaşadığı Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandığı haberleri ortaya çıkmıştı. Anne Gül Sunal'dan flaş bir açıklama geldi.

Ali Sunal nişanlanmadı ama...

Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal, Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın' programına yaptığı açıklamada, "Nazlı Kurbanzade ile nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor" dedi.

2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" açıklamasında bulundu.

40 yaşındaki oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama ikilinin mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ali sunal nişanlandı mı

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

Son dakika: Afrin'den acı haber! Yaralı askerler var

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

İstanbul'da kar yağışı sürprizi! İşte Meteoroloji'nin İstanbul hava durumu raporu

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Yeşilçam'ın 'Sezercik'ine şok suçlamada flaş gelişme

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Özel Hastanelerde Yeni Dönem Başlıyor

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı imam değildir, camide reklam olmaz

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asena Atalay sosyal medyadan duyurdu! Podyuma çıktı

Asena Atalay sosyal medyadan duyurdu! Podyuma çıktı

Tamer Karadağlı ile Ceren Kaplakarslan aşk mı yaşıyor?

Tamer Karadağlı ile Ceren Kaplakarslan aşk mı yaşıyor?

Survivor Nagihan: Adaya gitmeden ağlamaya başladım

Survivor Nagihan: Adaya gitmeden ağlamaya başladım

Yılın bombası! Geri dönüyor

Yılın bombası! Geri dönüyor

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Müge Anlı'nın kızı boyu kadar oldu

Hatice'nin paylaşımı olay oldu!

Hatice'nin paylaşımı olay oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.