Ali Sunal nişanlanmadı ama...

Ali Sunal’ın annesi Gül Sunal, Star TV’de yayınlanan ‘Duymayan Kalmasın' programına yaptığı açıklamada, "Nazlı Kurbanzade ile nişanlanmadılar ama ilişki doğru. Müstakbel gelinimizle tanıştık. Beraberlikleri evliliğe doğru gidiyor" dedi.

2000 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ise "Güzel bir birliktelik. İnşallah daha güzel haberler olacak" açıklamasında bulundu.

40 yaşındaki oyuncu Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuştu. Ama ikilinin mutlulukları sadece 8 ay sürmüş, 2012’de boşanmışlardı.

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