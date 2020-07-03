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Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı! 'Her gün daha çok özlüyoruz'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2020 11:09 | Son Güncelleme

Usta isim Kemal Sunal aramızdan ayrılışının 20. yılında da sevenleri tarafından hatırlandı. Sunal'ın yokluğuna dair çocukları da yaptıkları paylaşımlarla duygulandırdılar.

Ali Sunal ve Ezo Sunal'dan Kemal Sunal paylaşımı! 'Her gün daha çok özlüyoruz'

Türk sineması büyük bir komedyeni kaybetmenin acısını yaşarken, onlar babalarının acısını yaşıyor. Kemal Sunal aramızdan ayrılalı 20 yıl geçmiş olsa da aile fertleri için yokluğunun acısı halen tazeliğini koruyor.

Kızı Ezo ve oğlu Ali de babalarının 20. ölüm yıldönümünde yazdıklarıyla dikkat çekti. İşte o satırlar:

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Ezo Sunal: “Güzel babam. Tam 20 yıl oldu… İnanılır gibi değil. Her gün daha çok özlüyoruz. Ama artık eminim daha çook 20 yıllar bu ülkenin kalbinde ve gülücüklerinde olacaksın. Bizim de gücümüzün kaynağı olacaksın. Sen hep bizlesin.”

Ali Sunal: “Babam canım babam melek babam sana olan özlemimi kelimelerle anlatamam. Umarım senin kadar iyi bir baba olabilirim. Şimdi Narin'in bana baba demesini bekliyorum işte o zaman ona dünyanın en melek dedesini anlatacağım. Seni seviyorum… “

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