Ali Sürmeli 41 yıldır doğayla iç içe yaşıyor! Zamanında bin dolara almış... "Mütevazi diyor herkes ama lüks yaşıyorum"

'Deli Yürek', 'Kurtlar Vadisi: Pusu', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi birçok başarılı projede yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli gözlerden uzakta doğada bir hayat sürüyor.

Kuzey Ege'nin en güzel bölgelerinden Assos’ta yaşayan Ali Sürmeli 41 yıldır doğanın içinde dingin bir yaşantıya sahip.

Bir arsa içinde tek katlı bir ahşap evde yaşayan usta oyuncu çocukluğundan beri sürekli sürgün halinde yaşadığını anlatarak "Biz geldiğimizde sadece eşekler vardı. Ama bir uykusu var, Bingöl'de yaylada yatıyorsun..." dedi.

"Kadırga'da bu sene 41. yılım... 1+0 ahşap bir ev. 6 dönüm burayı aldım,12-13 sene önce... 6 dönüme hiçbir şeye izin yok dediler" diyen efsane oyuncu bakın o zamanın parasıyla ne kadar ödemiş...

"LÜKS YAŞIYORUM"

Ali Sürmeli "O zamanın parası 100 bine bu 6 dönümü almışım, yan tarafı yalvar yakar istedik, 7 dönüme 200 istedi. 13 dönümü 13 sene önce 300'e aldım, bin dolarmış... Akademi kuracağız o zaman, ama gaz veren herkes kenara çekildi. Planladım bundan 12 tane koyacağız hadi el atın, yok! Keçi sürüsü dağıldı böyle kaldı" açıklamasında bulundu.

Usta oyuncu Ali Sürmeli "Mütevazi diyor herkes ama lüks yaşıyorum" dedi.









