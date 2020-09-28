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Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli kaç yaşında ve nereli? Ali Sürmeli’nin son sağlık durumu nasıl? İşte Ali Sürmeli’nin hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 10:37 | Son Güncelleme

ATV ekranın sevilen projesi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli ameliyata alındı. Ünlü sanatçıyı hastanede ailesi ve sanat camiasının ünlü isimleri yalnız bırakmadı. 5 saat süren ameliyatın ardından Ali Sürmeli’nin oğlu Eren Sürmeli babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli kaç yaşında ve nereli? Ali Sürmeli’nin son sağlık durumu nasıl? İşte Ali Sürmeli’nin hayatı!

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki usta oyuncu Ali Sürmeli’nin sevenleri sağlık durumu hakkında son durumu öğrenmek için araştırmalarını arttırdı. Başarılı oyuncuyu hastanede ziyaret eden Oktay Kaynarca ve Mahsun Kırmızıgül hayranlarının içine su serpmeyi ihmal etmedi. Hastanede yapılan açıklamaların sonrasındaAli Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?’ sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar...

ALİ SÜRMELİ’NİN HASTALIĞI NEDİR?

ali sürmeli

Bir dönem fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinde rol alarak popülerliğe kavuşan Ali Sürmeli’nin rahatsızlığının tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu belirtildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca tarafından yapılan açıklamada, “Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar” ifadeleri yer aldı.

ALİ SÜRMELİ’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

ali sürmeli3

Kadıköy’de özel bir hastanede tedavisi yapılan Ali Sürmeli’den sevindirici haber geldi. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Ali Sürmeli’nin oğlu Eren Sürmeli babasının sağlık durumu hakkında ilk bilgileri paylaştı. Oğul Sürmeli, “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.

ALİ SÜRMELİ KİMDİR?

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7 Nisan 1959 yılında Bingöl’de doğan Ali Sürmeli aslen Zaza’dır. Ali Sürmeli yaş olarak şu anda 61 yaşındadır. Ali Sürmeli’nin burcu Koç’tur. Ali Sürmeli boy-kilo olarak ise 1.61 metre ve 68 kilodur.

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1985 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Mezuniyetin sonrasında Ali Sürmeli Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde görev aldı. Tiyatronun ardından dizi ve film sektörüne göz kırpan Ali Sürmeli pek çok başarılı projede yer aldı. İlk başrol deneyimini ise 1995 yılında yönetmenliğini Tülay Eratalay’ın üstlendiği Düş, Gerçek Bir De Sinema filminde yaşadı. Televizyon ekranında ise Deli Yürek dizisiyle tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde hayat verdiği Zaza Dayı karakteriyle bir neslin hafızasına yer etmeyi başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Doğan Baba rolüyle ise hala izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

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Tiyatroya karşı özel bir bağı bulunan Ali Sürmeli birçok eserde rol aldı. Aynı zamanda tiyatro oyunlarını da yönetti. Ali Sürmeli’nin rol aldığı tiyatro oyunları arasında; Antigone, Ayak Takımı Arasında, Kahvede Şenlik Var, Kadı, IV. Murat, Yeşil Papağan Limitet, Abdülcambaz, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Üç Kuruşluk Opera, Palyaçolar, Yedi Kocalı Hürmüz, Deli İbrahim, Asiye Nasıl Kurtulur, Tohum Ve Toprak, Akvaryum, Mustafa, Asiye Nasıl Kurtulur, Kurban ve Galile Galileo yer alır. Ali Sürmeli’nin yönettiği oyunlardan bazıları ise Resimli Osmanlı Tarihi, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ve Kahve Şenlik Var olarak bilinir.

ali sürmeli

1996 yılında Kurtuluş dizisiyle televizyon seyircisine merhaba diyen Ali Sürmeli sonraki yıllarda reyting rekorları kıran birçok projede yer aldı. Ali Sürmeli’nin dizileri içerisinde Deli Yürek, Hürrem Sultan, Kasabanın İncisi, Büyük Buluşma, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Kin ve Gül, Yağmurdan Sonra, Aşka Sürgün, Senin Uğruna, Kuzey Rüzgarı, Baba Ocağı, Kurtlar Vadisi Pusu, Beyaz Karanfil, Çarpışma, Çukur ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alır.

ali sürmeli

1983 yılında Beyaz Ölüm filmiyle beyaz perdede ses getiren Ali Sürmeli filmleri arasında ise Dönüş, Gece Dansı Tutsakları, Mavi Sürgün, Hoş Memo, Babam Askerde, Sokaktaki Adam, Düş, Gerçek, Bir De Sinema, Hayat Bazen Tatlıdır, Karışık Pizza, Kaçıklık Diploması, Filler ve Çimen, Son, Şellale, Sınav, Umut Adası, Eve Giden Yol, Beyaz Melek, Fırtına, Hoşçakal Güzin, Girdap, Güneşi Gördüm, Kolpaçino, Takiye:Allah Yolunda, New York’ta Beş Minare, Birses Böler Geceyi, Açlığa Doymak, Mucize, Babaların Babası, Vezir Parmağı, Hep Yek 3 ve Mucize 2: Aşk sayılır.

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