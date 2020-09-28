Ali Sürmeli kimdir? Ali Sürmeli kaç yaşında ve nereli? Ali Sürmeli’nin son sağlık durumu nasıl? İşte Ali Sürmeli’nin hayatı!

Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki usta oyuncu Ali Sürmeli’nin sevenleri sağlık durumu hakkında son durumu öğrenmek için araştırmalarını arttırdı. Başarılı oyuncuyu hastanede ziyaret eden Oktay Kaynarca ve Mahsun Kırmızıgül hayranlarının içine su serpmeyi ihmal etmedi. Hastanede yapılan açıklamaların sonrasında ‘Ali Sürmeli kimdir, kaç yaşında, nereli, rahatsızlığı ne, son durumu nedir, hangi hastanede?’ sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar...

ALİ SÜRMELİ’NİN HASTALIĞI NEDİR?

Bir dönem fenomen haline gelen Kurtlar Vadisi dizisinde rol alarak popülerliğe kavuşan Ali Sürmeli’nin rahatsızlığının tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu belirtildi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca tarafından yapılan açıklamada, “Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. Hastayım demiş öyle yatırmışlar” ifadeleri yer aldı.

ALİ SÜRMELİ’NİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kadıköy’de özel bir hastanede tedavisi yapılan Ali Sürmeli’den sevindirici haber geldi. Kaldırıldığı hastanede ameliyat edilen Ali Sürmeli’nin oğlu Eren Sürmeli babasının sağlık durumu hakkında ilk bilgileri paylaştı. Oğul Sürmeli, “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok" diye konuştu.