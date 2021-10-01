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Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen: Konuşursam 50 bin dolar öderim

01.10.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuğunun babası Ali Uğur Akbaş ile evliliğini bitiren Yeliz Yeşilmen, karşılıklı konuşma yasağı kararı aldırdıklarını söyledi. Ünlü isim "Konuşursam 50 bin dolar öderim" dedi.

Ali Uğur Akbaş'tan boşanan Yeliz Yeşilmen: Konuşursam 50 bin dolar öderim

2010 yılında Ali Uğur Akbaş ile nikah masasına oturan Yeliz Yeşilmen'in 11 yıllık evliliği bitti. 42 yaşındaki şarkıcı, sessiz sedasız gerçekleşen boşanma hakkında ilk kez konuştu.

Yeliz Yeşilmen'in, '2. Sayfa' programında yaptığı açıklamada "Kendimize evlilikle ilgili konuşma yasağı getirdik. Biz anlaşamadığımız için anlaşarak boşandık. O çok iyi bir baba ama biz anlaşamıyoruz" dedi.

50 BİN DOLATLIK KONUŞMA YASAĞI!

"Birçok şey yaşandı" diyen Yeşilmen konuşmama kararı aldıklarını söyleyerek "Bu konuşma yasağını ben koydurdum. Maddeyi delme halinde 50 bin dolar civarında bir bedel var. Size bugün sadece 'boşandım' onu söyleyebilirim. Evden ayrılan o oldu, ben yine aynı evdeyim. Aramızda bir mal mülk paylaşımı da olmadı. Parayı aldım da sustum durumu da yok. Zaten hiçbir zaman öyle bir kadın olmadım" dedi.

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Yeliz Yeşilmen
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