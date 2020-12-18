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Aliağa’da tek tırnaklı hayvanlara çipli takip

İZMİR HABERLERİ  | 18.12.2020 13:46 | Son Güncelleme

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, kentteki her yaştan at, eşek ve katır türü tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takmak suretiyle kimliklendirme çalışması yapıyor.Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı personelleri ‘Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’ gereği merkez ve çevre mahallelerdeki tek tırnaklı hayvanlarda kimliklendirme çalışması yürütüyor.

Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, kentteki her yaştan at, eşek ve katır türü tek tırnaklı hayvanlara mikroçip takmak suretiyle kimliklendirme çalışması yapıyor.
Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı personelleri ‘Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik’ gereği merkez ve çevre mahallelerdeki tek tırnaklı hayvanlarda kimliklendirme çalışması yürütüyor. Kimliklendirme çalışmaları esnasında ruam ve zoonoz hastalığına karşı tarama testleri de yapılıyor. Küçükbaş yetiştiricilerinin elinde olan at ve eşeklerin sağlık taraması da çalışmalar kapsamında gerçekleştiriliyor. Hayvan sahiplerine tek tırnaklı hayvanlarının kimlik bilgilerini içeren “Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesi” veriliyor.
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri takılan mikroçip sayesinde, tek tırnaklı hayvanların doğumundan ölümüne kadar geçen sürede hastalıkları dahil tüm süreçlerini yakından takip edebilecek. Kayıt altına alınan hayvanların kaybolmaları halinde ise boynundaki çipin okutulması sayesinde kolaylıkla kime ait olduğu tespit edilebilecek. Bu durum hayvanların çalınması durumunda hayvan sahiplerinin haklarını savunmalarını sağlayacak.
Aliağa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, kimliklendirme çalışmalarının yanı sıra mahallelerde kedi ve köpeklere kuduz aşılaması çalışmaları da yapıyor.

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