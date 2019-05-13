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Ünlü iş insanından ilginç tavsiye: Altı günde, altı kez ve olabildiğince uzun

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İLGİNÇ HABERLER  | 13.05.2019 15:24 | Son Güncelleme

E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba’nın kurucusu ve başkanı Jack Ma, yeni evlenen çalışanlarına verdiği sıradışı bir tavsiyeyle gündeme geldi. Çocukların’ ev almaktan daha iyi bir ‘yatırım’ olduğunu savunan Ma, çalışanlarına “altı günde altı kez olabildiğinde uzun seks yapmalarını” söyledi.

Ünlü iş insanından ilginç tavsiye: Altı günde, altı kez ve olabildiğince uzun

Sabah 9-akşam 9, haftanın 6 günü çalışmayı savunduğu ‘996’ fikriyle bilinen Jack Ma, bu kez ‘669’ olarak anılacak, sıradışı ve biraz da tepki çeken bir fikir ortaya attı. Jack Ma, çalışanlarına 6 günde 6 kez, olabildiğinde uzun süre seks yapmalarını tavsiye etti. 9 rakamı, Çince’de ‘uzun ömürlü olmayı’ sembolize ediyor.

Firmanın merkezi olan Hangzhou’da her yıl 10 Mayıs’ta gerçekleşen ve 'AliDay' olarak bilinen toplu evlilik töreninde 102 çifte hitap eden Jack Ma, “İşte 996 ruhuna vurgu yapıyoruz. Hayatta da, 669’u takip etmeliyiz. Nedir 669? 6 gün, 6 defa, süresi de kilit nokta” dedi.

'ORTADA BİR ÜRÜN OLMALI, O DA ÇOCUK'

Jack Ma, “Evliliğin Anahtar Performans Göstergesi (KPI) sonuçlardır. Ortada bir ürün olmalı. Burada ürün nedir? Çocuk sahibi olmak” sözleriyle de fikrini savundu.

Milyoner iş insanı ayrıca, çocukların ev almaktan daha iyi bir yatırım olduğunu da öne sürdü.

Bu ifadeler daha sonra Alibaba’nın resmi Weibo sayfasından da ‘göz kırpan’ bir emojiyle birlikte paylaşıldı.

Ancak iş insanının bu çıkışı tepki çekti. Çok etkileşim alan bir sosyal medya mesajında, “Herkesin önünde böyle iffetsiz bir şaka yapmak ve bunun reklamını yapmak, reşit olmayanlara karşı bir sorumluluğunuz var mı?” ifadeleri kullanıldı.

'SABAH 9-AKŞAM 9 ÇALIŞIRKEN KİMSE BUNUN ALTINDAN KALKAMAZ'

Kullanıcılar ‘komik değil, tiksindirici’ olarak buldukları bu çıkışı, özel hayata müdahale diyerek de eleştirdi.

Bir kullanıcı ise, “996 mesaisiyle çalışırken, hayatı 669 şeklinde yaşamak mı? Çok fazla düşünüyor. Kimse bunun altından kalkamaz” diyerek Jack Ma’yı tiye aldı.

Eski bir öğretmen olan 54 yaşındaki Jack Ma, 1999’da kurduğu Alibaba’nın ardından Çin’in en zengin iş insanı olarak anılıyor.

EN DÜŞÜK DOĞUM ORANI BU YIL KAYDEDİLDİ

Çin’de bu yıl 15 milyon yeni doğum kaydedildi. Bu rakam 1961’den beri kaydedilen en düşük doğum oranı olarak biliniyor. Son 30 yıla kadar Çin, tek çocuk politikasını uyguluyordu. Ancak daralan işgücü havuzu ve nüfusun yaşlanması gibi faktörler nedeniyle 2016’da bu politika gevşetildi ve çiftlere birden fazla çocuk sahibi olma ‘hakkı’ tanındı.

Ancak pek çok çift, hayat pahalılığı ve kaliteli eğitime erişmenin zorluğu nedeniyle çocuk sahibi olmamayı tercih ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
alibaba yatak odası cinsel ilişki

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