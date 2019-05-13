Ünlü iş insanından ilginç tavsiye: Altı günde, altı kez ve olabildiğince uzun

Sabah 9-akşam 9, haftanın 6 günü çalışmayı savunduğu ‘996’ fikriyle bilinen Jack Ma, bu kez ‘669’ olarak anılacak, sıradışı ve biraz da tepki çeken bir fikir ortaya attı. Jack Ma, çalışanlarına 6 günde 6 kez, olabildiğinde uzun süre seks yapmalarını tavsiye etti. 9 rakamı, Çince’de ‘uzun ömürlü olmayı’ sembolize ediyor.

Firmanın merkezi olan Hangzhou’da her yıl 10 Mayıs’ta gerçekleşen ve 'AliDay' olarak bilinen toplu evlilik töreninde 102 çifte hitap eden Jack Ma, “İşte 996 ruhuna vurgu yapıyoruz. Hayatta da, 669’u takip etmeliyiz. Nedir 669? 6 gün, 6 defa, süresi de kilit nokta” dedi.

'ORTADA BİR ÜRÜN OLMALI, O DA ÇOCUK'

Jack Ma, “Evliliğin Anahtar Performans Göstergesi (KPI) sonuçlardır. Ortada bir ürün olmalı. Burada ürün nedir? Çocuk sahibi olmak” sözleriyle de fikrini savundu.

Milyoner iş insanı ayrıca, çocukların ev almaktan daha iyi bir yatırım olduğunu da öne sürdü.

Bu ifadeler daha sonra Alibaba’nın resmi Weibo sayfasından da ‘göz kırpan’ bir emojiyle birlikte paylaşıldı.

Ancak iş insanının bu çıkışı tepki çekti. Çok etkileşim alan bir sosyal medya mesajında, “Herkesin önünde böyle iffetsiz bir şaka yapmak ve bunun reklamını yapmak, reşit olmayanlara karşı bir sorumluluğunuz var mı?” ifadeleri kullanıldı.