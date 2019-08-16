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Alican Yücesoy’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü

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SİNEMA TV  | 16.08.2019 11:46 | Son Güncelleme

Yönetmen Kıvanç Sezer’in ikinci uzun metraj filmi “Küçük Şeyler”; Karadağ'da gerçekleşen 33. Herceg Novi - Montenegro Film Festivali’nden ödülle ayrıldı! “Küçük Şeyler”in başrol oyuncularından Alican Yücesoy festivalde “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görülürken ödülü, Yücesoy adına yönetmen Kıvanç Sezer aldı.

Alican Yücesoy’a En İyi Erkek Oyuncu ödülü

Karadağ'ın en önemli film festivali olan Herceg Novi - Montenegro Film Festivali, bu yıl ağustos ayında 33’üncü kez gerçekleştirildi. Kıvanç Sezer’in yazıp yönettiği “Küçük Şeyler”in başrol oyuncularından Alican Yücesoy festivalde, “En İyi Erkek Oyuncu Ödülü”ne layık görülerek filme ilk ödülünü kazandırdı. Alican Yücesoy’un başrollerini Başak Özcan’la paylaştığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Kıvanç Sezer ve Kanat Doğramacı üstleniyor.

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İlk filmi “Babamın Kanatları” ile festivallerde adını başarıyla duyuran Kıvanç Sezer’in yeni filmi “Küçük Şeyler” dünya prömiyerini Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali 2019’da gerçekleştirmişti. Film, Onur ve Bahar çifti üzerinden ışığı sönen bir ilişkiyi anlatıyor. Trajikomik anlatım diliyle dikkatleri çeken, mizah unsurunun eksik olmadığı “Küçük Şeyler”, İstanbul’un uzak bir semtinden ev alan ancak işsiz kalmasıyla sadece evleri değil aynı zamanda ilişkileri de tehlikeye giren bir çifti odağına alıyor. Yer yer dramatik yer yer absürt bir tonun hakim olduğu, mizahınsa hiç eksilmediği film seyirciyi kendi hayatından kesitler bulmaya çağırıyor.

Başrollerini Alican Yücesoy ve Başak Özcan’ın paylaştığı “Küçük Şeyler”de; Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Müfit Kayacan, Nihal Koldaş, Ece Dizdar, Zeynep Dinsel ve Kubilay Tuncer gibi isimler de rol alıyor. Görüntü yönetmenliğini Hatip Karabudak’ın, sanat yönetmenliğini Alceste Wegner ve Reyhan Acar’ın yaptığı filmin uygulayıcı yapımcılığını Selim Güntürkün, yardımcı yönetmenliğini ise Emin Akpınar üstleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Sezer Küçük Şeyler Herceg Novi - Montenegro Film Festivali

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