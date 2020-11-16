Alican Yücesoy kimdir? Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli?

Netflix’in yeni yerli yapımı olan Bir Başkadır dizisi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve diziye dair pek çok detay çok sayıda izleyici tarafından övgü aldı. Dizideki performansları beğeni toplayan oyuncular da merakla araştırılıyor. Bu karakterlerden bir tanesi de Bir Başkadır Sinan karakteri. İşte ünlü oyuncu Alican Yücesoy ve canlandırdığı karakter hakkında detaylar...

BİR BAŞKADIR SİNAN KİMDİR?

Bir Başkadır dizisinde çok konuşulan Sinan karakterini Alican Yücesoy canlandırıyor. Hakkında çok fazla bilginin bulunmadığı Sinan karakteri lüks bir rezidansta yaşıyor ve dizinin ana karakterlerinden olan Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakteri de bu eve temizliğe gidiyor. Sinan’ın ne iş yaptığı dizide net olarak açıklanmazken Sinan’ın hayatına giren kadınlar, fitness merakı, sevdiği/sevmediği yemekler ve annesiyle ilişkisine dair ufak ipuçları dizide yer alıyor. Özellikle çok sayıda internet kullanıcısı tarafından Bir Başkadır Sinan’ın mesleği merak edildi. Dizide karakterin mesleğine dair net bir bilgi bulunmasa da varlıklı olduğu görülüyor. Peki, Sinan karakterine hayat veren Alican Yücesoy kaç yaşında? Alican Yücesoy nereli? İşte merak edilenler...