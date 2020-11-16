Alican Yücesoy kimdir? Bir Başkadır Sinan kimdir? Alican Yücesoy kaç yaşında, nereli?

Netflix’in yeni yerli yapımı olan Bir Başkadır dizisi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve diziye dair pek çok detay çok sayıda izleyici tarafından övgü aldı. Dizideki performansları beğeni toplayan oyuncular da merakla araştırılıyor. Bu karakterlerden bir tanesi de Bir Başkadır Sinan karakteri. İşte ünlü oyuncu Alican Yücesoy ve canlandırdığı karakter hakkında detaylar...
Bir Başkadır dizisinde çok konuşulan Sinan karakterini Alican Yücesoy canlandırıyor. Hakkında çok fazla bilginin bulunmadığı Sinan karakteri lüks bir rezidansta yaşıyor ve dizinin ana karakterlerinden olan Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakteri de bu eve temizliğe gidiyor. Sinan’ın ne iş yaptığı dizide net olarak açıklanmazken Sinan’ın hayatına giren kadınlar, fitness merakı, sevdiği/sevmediği yemekler ve annesiyle ilişkisine dair ufak ipuçları dizide yer alıyor. Özellikle çok sayıda internet kullanıcısı tarafından Bir Başkadır Sinan’ın mesleği merak edildi. Dizide karakterin mesleğine dair net bir bilgi bulunmasa da varlıklı olduğu görülüyor. Peki, Sinan karakterine hayat veren Alican Yücesoy kaç yaşında? Alican Yücesoy nereli? İşte merak edilenler...
22 Ekim 1982 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Yücesoy şu anda 38 yaşındadır. İlk, orta ve lise eğitimini Bursa’da tamamlayan oyuncu, ardından oyunculuk eğitimi almak için Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne geçti. Okula girdikten sonra katıldığı seçmeler sayesinde Bakırköy Belediye Tiyatroları’na girdi. Ardından çeşitli dizilerde ve sinema filmlerinde rol aldı. 2015 senesi itibarıyla Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun yeni genel sanat yönetmeni oldu. Yücesoy’un anne tarafı yarı Bulgaristan, Rusçuk göçmeniyken yarı Bartınlıdır. Baba tarafından ise Yücesoy Arap kökenlidir.
Alican Yücesoy eşi de oldukça merak ediliyor. Alican Yücesoy Melisa Sözen ile 2013 yılında dünya evine girdi ve kısa bir süre evli kaldıktan sonra 2014 yılında boşandı. Ünlü oyuncunun rol aldığı oyunlar arasında Hayvan Çiftliği, Günün Adamı, He-Go, Gülünç Karanlık, Sıkı Yönetim, Eksik, Külhanbeyi Müzikali, Aklı Havada, Yağmurcu, Tersine Dünya, Dua Odası, Pırtlatan Bal, Teneke, Klakson, Borazanlar ve Bırtlar, Köpek Kadın Erkek ve Suret bulunuyor.
Alican Yücesoy filmleri de ünlü ismin hayranları tarafından araştırılıyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında 9 Kere Leyla, Menajerimi Ara, Jet Sosyete, Küçük Şeyler, Can Kırıkları, Adı: Zehra, Aşk Uykusu, Kördüğüm, Şubat, Ertuğrul 1890, Serçe Sarayı, Bana Artık Hicran De, İntikam, Suskunlar, Sen De Gitme, Eyvah Eyvah 2, Prensesin Uykusu, Fatmagül’ün Suçu Ne, Eyvah Eyvah, Ev, Adanalı, Dinle Neyden, Gurbet Yolcuları, Zoraki Koca, Umut Adası, Son Osmanlı Yandım Ali, 2 Eylül, Akümülatörlü Radyo, Sessiz Gece ve Pilli Bebek bulunuyor. Yücesoy, özellikle TRT1 ekranlarında yayınlanan Şubat dizisindeki Şubat karakteriyle büyük beğeni toplamıştı. Alican Yücesoy boyu ise 1.78 cm’dir.
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