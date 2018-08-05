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Alicia Keys, Kubat'ın "Halkalı Şeker" şarkısı eşliğinde yüzdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 16:02 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü yıldız Alicia Keys, Kubat'ın bir dönem hit olan Halkalı Şeker eşliğinde yüzdü.

Alicia Keys, Kubat'ın "Halkalı Şeker" şarkısı eşliğinde yüzdü

Dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys, ABD'nin güneybatısındaki Arizona eyaletinde bulunan Sedona'da tatil görüntülerini paylaştı. Ünlü yıldız kendine özgü atmosferiyle dikkat çeken şehri adeta altını üstüne getirdi. Alicia Keys tatildeki keyifli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle de paylaştı.

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Alanda bulunun bir gölete yüzmek için giren yıldız şarkıcı Kubat'ın halkalı şeker şarkısı ile yüzmesi şaşkınlığa sebep oldu. Türk takipçilerinin anında dikkatini çeken paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Kubat'ın bir dönem 7'den 70'e herkesin dilinde olan şarkısının Alicia Keys'in paylaşımında olması ise takipçilerini şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Alicia Keys Halkalı Şeker Kubat

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