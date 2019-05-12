Aliexpress’in kapsamı genişleyecek

Çin’in e-ticaret devi Alibaba, bu kez Çin dışındaki satıcıların da işlem yapabileceği, tüm dünyaya açık yeni bir e-ticaret sitesi kuracağını açıkladı.

İtalya, Rusya, İspanya ve Türkiye’de işlem yapan Aliexpress’i başka ülkelere de genişletip, Çin dışındaki satıcıların da işlem yapabileceği yeni iş modeline dönüştürmek isteyen Alibaba, böylece Amazon gibi, dünyanın her ülkesindeki satıcıların işlerinden kazanç sağlayacak bir şirkete evrilecek.

Öte yandan Amazon da bu dev rakibini kendi evinde vurmak için Çin’de faaliyet gösterme hazırlıklarına devam ediyor zira Çin pazarının bu yıl ilk defa ABD’yi geçerek, dünyadaki en büyük pazar olması bekleniyor. Amazon da bu büyük pazardan pay almak için Çin’de operasyonlara başlamak için hazırlık yapıyor.



