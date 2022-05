Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu? Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ne zamandır birlikte?

Alina Boz ve Mithat Can Özer basında yer alan haberler sonrası günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Sezen Aksu'nun 40 yaşındaki oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, sevgilisiyle birlikte yaz aylarında Muğla'nın Bodrum ilçesinde olacağını aktardı. Peki Alina Boz ve Mithat Can Özer evleniyor mu? Çiftin birlikteliğine dair ayrıntılar haberimizde...

ALİNA BOZ VE MİTHAT CAN ÖZER EVLENİYOR MU?

Alina Boz, magazin muhabirlerinin Mithat Can Özer ile ilgili syönelttikleri soru üzerine ilişkisine dair konuştu. "Çok güzel gidiyor, zaten yıllardır da iyi gidiyor." diyen ünlü oyuncu "Sezen Hanım evlenin diye baskı yapıyor mu? Evliliği düşünmüyor musunuz?" sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"5 yıldır bunu soruyorsunuz. Zaten olursa da haberiniz olur. Ama benim için şu an kariyer ön planda. Kariyerime bakıyorum."

ALİNA BOZ İLE SEZEN AKSU'NUN OĞLU MİTHAT CAN ÖZER NE ZAMANDIR BİRLİKTE?

Alina Boz ile Mithat Can Özer, 2018 yılından bu yana sevgililer.

Tatil planlarından da bahseden ünlü oyuncu Alina Boz, açıklamasında "Deniz kenarında olmayı tercihi ediyorum. Bodrum'da geçen sene Sezen Aksu'yu ziyarete gittik. Bir de su sporları yapmayı seviyorum. Bu yüzden yine Bodrum'a gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

ALİNA BOZ KİMDİR?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 yılında Moskova Oblastı, Rusya'da dünyaya geldi.

Alina Boz, ilkokul abşalayana kadar Rusya’da kalmıştır. Yedi yaşında ailesi ile Türkiye’ye gelen Boz, ilk orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlamıştır. Yüksek öğrenimi için Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümüne giren Boz, mezununiyetinin ardından bu sefer Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümüne girmiştir. Henüz ilkokul başladığı Barış Manço Kültür Merkezi'nde 7 yıl oyunculuk yapmıştır. Profesyonel oyunculuk kariyerine başlangıcı ise reklamlarla olmuştur. Cesur Hemşire dizisi ile beyaz ekrana adım aran Boz, Paramparça, Sevda’nın Bahçesi, Vatanım Sensin, Elimi Bırakma, Aşk 101, Bölük, Kaçma Birade ve Maraşlı gibi yapımlarda rol almıştır.

MİTHAT CAN ÖZER KİMDİR?

Mithat Can Özer, şarkı sözü yazarı, oyuncu ve ses sanatçısıdır. Ünlü şarkıcı Sezen Aksu’nun oğlu olan Mithat Can Özer, annesi ile birlikte çeşitli şarkıların sözlerini yazıp bestesini yapmıştır. İlk oyunculuk deneyimi Şükrü Avşar ve Özcan Deniz'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerini Hande Doğandemir ve Şükrü Özyıldız'ın paylaştığı ''Her Şey Aşktan'' filmi ile olmuştur. 10 şarkıdan oluşan ilk albümü "Aşk Mevsimi" 2916 yılının ekin ayında çıkmıştır.