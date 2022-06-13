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Alıntı kelimelerin yazılışı - Alıntı sözcüklerin yazım kuralları nedir?

13.06.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize yerleşmiş olan ya da zaman zaman değiştirilmeden kullanılması gereken bazı kelimeler vardır ve bu kelimelere kısaca “alıntı” denir. Alıntıların yazılış şekliyle alakalı da birtakım kurallar vardır. TDK, yabancı dillerden gelen, yabancı olan ya da Türkçeleşmiş her bir kelime için çeşitli kurallar belirlemiştir. Bazı kelimelerin alıntı olarak dilimizde yabancı hâliyle yer almasının sebebi de bu kurallardır. Peki bu kurallar nelerdir?

Başka dillerden gelen kelimelerin Türkçede kullanılması ya da metinlerde farklı kişilerin yazmış olduğu yazılı eserlerden alınmış parçaların kullanılmasına “alıntı” denir. Alıntı sözcüklerin yazım kuralları Türk Dil Kurumuna göre belirlenir. Türkçe’nin doğru kullanımı için Türk Dil Kurumu tarafından bu alıntı kelimeler belirli kurallara göre yazılır. Türkçede alıntı kelimeler, kelimelerin yapısına veya lisanına göre farklı şekilde yazılır.

TDK’ye Göre Alıntı Kelimelerin Yazılışı
  1. Batı kökenli alıntılar arasında çift ünsüz ile başlayanlar, ünsüz harfler arasına ünlü harf konulmadan yazılır. Gram, gramer, kral, kredi vb.
  2. Batı kökenli alıntılar içinde yan yana harfler arasında iki veya daha fazla ünsüz bulunan alıntılar, ünsüz harflerin arasına ünlü harfler konulmadan yazılır: alafranga, apartman, biyografi, kilogram vb.
  3. Batı kökenli alıntılar arasında iki ünsüz ile biten alıntılar, ünsüz harflerin arasına ünlü harf konmadan yazılır: film, lüks, modern, natürmort, psikiyatr vb.
  4. Batı kökenli alıntı kelimelerin içindeki ya da sonundaki "g" ünsüz harfi olduğu gibi korunur ve bir değişiklik yapılmadan yazılır: biyografi, program, arkeolog, jeolog vb. Ayrıca "fotoğraf" ve "topoğraf" kelimelerinde "g" harfi "ğ" harfine döner.
  5. Batı kökenli bilim, sanat ve çeşitli uzmanlık dalları amacıyla kullanılan bazı kelimeler, özgün biçimleriyle değişiklik yapılmadan yazılır: andante (müzik), cuprum (kimya), quercus terminus technicus (teknik terim) vb.
  6. Batı kökenli ve Latin yazı sistemini kullanan dillerdeki alıntı, deyim ve sözler özgün bir şekilde değişiklik yapılmadan yazılır: "Veni, vidi, vici (geldim, gördüm, yendim.)", "Eppur si muove (dünya her şeye rağmen dönüyor.)" vb.

Türkçede kullanılan bir diğer alıntı yöntemi de belirli bir yazarın daha önceden yazmış olduğu yazılı metin içerisinde geçen parçanın, başka bir yazarın yazdığı yazılı metin içerisinde alıntılanarak kullanılması şeklindedir. Kullanılan metni alıntılamak isteyen yazar, kendi yazısında bulunmasını istediği kelime grubu ya da cümleyi tırnak içerisinde belirterek yazar ve bu sayede Türk Dil Kurumunun belirlediği kurallara uyarak Türkçeyi doğru kullanmış olur.

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