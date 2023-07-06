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'Alışamadım' şarkısıyla 90'lara damga vurmuştu! Sibel Bilgiç'in son hali gündem oldu

06.07.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'ların unutulmaz isimlerinden biri olan Sibel Bilgiç 'Alışamadım' şarkısıyla fırtınalar estirmişti. Güzelliği ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla hafızalarıma kazınan Sibel Bilgiç'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismi görenler 'Yaşlanmıyor', 'Yıllara meydan okuyor' yorumlarında bulundular.

'Alışamadım' şarkısıyla 90'lara damga vurmuştu! Sibel Bilgiç'in son hali gündem oldu

90'lı yılların unutulmaz şarkıcılarından biri olan Sibel Bilgiç, çıkarttığı 'Alışamadım' albümüyle büyük bir çıkış yakalamıştı. Döneminde herkesin diline takıldığı şarkılarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü şarkıcının kısa süren şarkıcılık kariyerini zirvede bıraktığı söylenebilir.

Uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat süren Sibel Bilgiç'in son hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismi görenler; 'Hiç değişmemiş', 'Yaşlanmıyor', 'Yıllara meydan okuyor', 'Aynı güzellik' gibi yorumlarda bulundular.

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Sibel Bilgiç 1971 yılında Ankara'da doğdu. TRT'nin Temmuz 1986'da düzenlediği “Müzik Maratonu" adlı yarışmaya ablası Ulya Bilgiç ile birlikte çağırıldılar.

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Yarışmanın Ağustos 1986'da yayınlanan bölümünde Sibel Bilgiç; Hulusi Kentmen, Seden Kızıltunç, Nursal Tekin, Bilgen Bengü ve Handan Kocabalkan'dan oluşan jüri karşısında bir şarkı söyledi.

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Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nde okurken kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti ve lise diplomasını orada aldı. Lise 1. ve 2. sınıfları okurken Ankara Devlet Konservatuvarı’nda şan ve koro dersleri aldı.

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Sibel Bilgiç, Türkiye’ye dönüşünde önce otellerde ve barlarda şarkı söyledi. 1990 yılında Zerrin Özer‘e vokal yaptı.

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Bu dönemde Nilgün Belgün ve Volkan Severcan ile birlikte kabare yaptılar. Bir yandan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Eğitim gördüğü sırada bir Amerikan şirketinde satış müdürü olarak görev yaptı.

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İlk zamanlarda albüm yapmayı düşünmeyen Bilgiç, daha sonra profesyonelliğe geçmeye karar verdi ve Ercan Saatçi aracılığıyla Banko Müzik ile anlaştı. Bir yıllık hazırlığın ardından Ekim 1996'da“Alışamadım” albümü yayımlandı.

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Aynı adlı şarkısı büyük ses getirdi ve “Alışamadım” o yılın en çok dinlenen Türk pop şarkılarından biri oldu.

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