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Alişan'dan Çağla Şıkel yorumu! "Evli bir insanla adının yan yana gelmesi yanlış"

03.08.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etiler'de görüntülenen Alişan, Didem Sarı'nın, eski eşi İzzet Antebi ve yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in mesajlarını ifşa etmesi hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir. Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil" dedi

Alişan'dan Çağla Şıkel yorumu! "Evli bir insanla adının yan yana gelmesi yanlış"

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Alişan, önceki gün oğlu Burak ve yeğeniyle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turunda görüntülenen Alişan, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Tatil için Bodrum'dan ev tuttuğunu ve sık sık gidip, geldiğini ifade eden şarkıcı, oğlu ve yeğeniyle birlikte keyif dolu zaman geçirdi.

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"GENİŞ BİR AİLEYE SAHİBİM, ÇOK ŞÜKÜR"

Yeni satın almış olduğu araçla ilgili konuşan Alişan, "Geniş bir aileye sahibim, çok şükür ama bir yerden bir yere gitmek çok zor oluyor. O yüzden VIP bir araç aldım. Malum, anca sığıyoruz..." dedi.

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"YANLIŞ ANLAŞILMA!"

Alişan, Didem Sarı'nın, eski eşi İzzet Antebi ve yakın arkadaşı Çağla Şıkel'in yazışmalarını ifşa etmesi hakkında da açıklamalarda bulundu.

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"Hiç vakıf olmadığım bir konu ama şunu çok iyi biliyorum ki yanlış anlaşılmadan ibarettir." diyen ünlü şarkıcı, "Çağla, arkadaş canlısı bir insan. Farklı yerlere çekmek doğru olmaz. Evli bir insanla Çağla'nın adının yan yana gelmesi yanlış. Çağla öyle biri değil." şeklinde konuştu.


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Alişan Çağla Şıkel
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