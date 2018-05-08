MAGAZİN

Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.05.2018 20:49 | Son Güncelleme

Önceki gün Buse Varol'la dünyaevine giren Alişan, düğünden sonra yaptığı ilk paylaşımda nikah şahitliğini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Alişan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

2 sene önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen resepsiyona katılan Alişan, gecede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 6 ay içinde evleneceğinin sözünü vermişti.Geçte olsa verdiği sözü tutan Alişan, nikah şahitliği için Recep Tayyip Erdoğan'ı davet etti. Çifttin şahitliğini yapan Erdoğan, evlilik cüzdanını Buse Varol'a teslim etti.

"ŞAHİDİMİZ OLMANIZ BİZİ GURURLANDIRDI"
Düğün telaşının ardından Instagram hesabından Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Buse Varol'un olduğu fotoğrafı paylaşan Alişan altına şu notu düştü: "Seçim arefesinde, birçok sorunla uğraşırken,neredeyse uyumadan milleti için çalışan Sn Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan. O koşuşturma içinde bizlere vakit ayırıp, nikah şahidimiz olmanız bizi inanılmaz gururlandırdı ve sevindirdi... Size kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Ve her zaman yanınızdayım."

alisan

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Anahtar Kelimeler:
alişan buse varol

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