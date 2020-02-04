Alişan'dan Demet Akalın'a: Saçma bir gurur ve kızgınlıkla…

Alişan oğlu Burak’la, Demet Akalın’ın kızı Hira’nın birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, Demet Akalın'la ilgili duygusal satırlar yazdı.

“Allah'ın bize en büyük nimetleri evlatlar…Yarın ilk kez Hira'nın yeni yaşını birlikte kutlayacağız.. Doğduğu an yanında olmam gerekirdi ama ben saçma bir gururla ve kızgınlıkla yanında olamadığım için pişmanım. Oysa ki annen benim çocuğum olduğunda beni mahçup etti. Şimdi sana söz veriyorum. Ne zaman ihtiyacın olursa dayın yanında olucak. Sağlıkla büyü ve İnşallah biz gelin olduğun günleri de hep birlikte görelim. Doğum günün kutlu olsun güzel Hira. Annenle,babanla ve sevdiklerinle nice güzel yaşların olsun” notuyla paylaştı.

DEMET’TEN YANIT GECİKMEDİ

Şarkıcı Demet Akalın da bir dönem küs olduğu Alişan’ın paylaştığı satırlar üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Canım kardeşim dert ortağım kardeşler arasında olmaz kırgınlık... inşallalh sağlık versin hepimizn tüm evlatlarımıza sen gerçi büuütücen aileyi ben tekte kalıyım kanki ya"





