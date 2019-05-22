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Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddialarına sert tepki

Kubra Akalın Kubra Akalın
TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.05.2019 10:52 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini gösteren Alişan hakkında çıkan iddialara kızdı. Şarkıcı Alişan, "İmamoğlu başkanlığında İstanbul'da vergi ödemek istemiyor" haberlerine ateş püskürdü.

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu' iddialarına sert tepki

Alişan, sosyal medyada bir kullanıcının ortaya attığı Ekrem İmamoğlu iddialarını sert bir şekilde yalanladı.

Sevilen şarkıcı, "Gayrimenkullerini satılığa çıkarmış Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında, İstanbul'da vergi vermek istemiyormuş Alişan. Size müjde veriyorum Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda vatandaşlıktan çıkacak" iddiasını Instagram hesabından paylaştı.

"KANSIZLAR, ZAVALLILAR"

Alişan hakkında ortaya atılan bu iddiaya, "Benim böyle bir şey söylemeyeceğimi ve yapmayacağımı beni Allah'a şükür 24 senedir tanıyanlar bilirler.

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Ama sosyal medyada bu ve bunun gibi birtakım haberleri gerçekmiş gibi yayan şerefsizler, kansızlar ve mahkemede uzlaşmak için yalvaran zavallılar. Ben burada doğdum, yaşıyorum ve burada öleceğim" diyerek sert çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan alişan imamoğlu alişan cumhurbaşkanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
SANATÇILIKLA VASFI OLMAYAN SADECE TAKDİRİ İLAHİ İLE BELLİ BİR YERLERE GELMİŞ YALAKA NE DİNLERİM NE İZLERİM NEDE DİKKATE ALIRIM
bu yalan haberi senin gibiler yayıyor.....
adam gibi adam sana dil uzatan sallayan kansızların soyu kurusun biz seni biliyoruz alişan dogru adamsın
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