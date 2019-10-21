Alişan'dan eşi Buse Varol'a 600 bin TL'lik yeni jest!

Alişan'ın eşi Buse Varol önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz aylarda çocukları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çiftten Alişan eşine lüks bir araç hediye etmişti. Ünlü şarkıcıdan ikinci bir jest daha geldi. Alişan bir sürpriz daha yaparak eşine 600 bin TL değerinde bir otomobil daha aldı. Varol, yeni aracıyla ilk kez görüntülendi.

Buse Varol, magazin muhabirlerine kasım ayında güzellik merkezi açacağını, onun hazırlıklarıyla uğraştığını söyledi. (gecce)



