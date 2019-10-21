MAGAZİN

Alişan'dan eşi Buse Varol'a 600 bin TL'lik yeni jest!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:28 | Son Güncelleme

Alişan eşi Buse Varol'a 600 bin TL'lik yeni bir araç satın aldı.

Alişan'dan eşi Buse Varol'a 600 bin TL'lik yeni jest!

Alişan'ın eşi Buse Varol önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı. Geçtiğimiz aylarda çocukları Burak'ı kucaklarına alan ünlü çiftten Alişan eşine lüks bir araç hediye etmişti. Ünlü şarkıcıdan ikinci bir jest daha geldi. Alişan bir sürpriz daha yaparak eşine 600 bin TL değerinde bir otomobil daha aldı. Varol, yeni aracıyla ilk kez görüntülendi.

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Buse Varol, magazin muhabirlerine kasım ayında güzellik merkezi açacağını, onun hazırlıklarıyla uğraştığını söyledi. (gecce)

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Anahtar Kelimeler:
buse varol alişan hediye

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