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Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı!

31.05.2021 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Alişan son paylaşımıyla gündem oldu. Alişan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla olan bir karesini paylaşınca sosyal medyada dikkat çekti.

Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı!

Üç yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Alişan'ın nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.

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Son dönemlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in Soylu'yu hedef alması gündemdeyken Alişan'dan ise destek paylaşımı geldi. Alişan nikahından bir fotoğraf paylaşarak "Nikah şahitlerim olmalarından hep gurur duyacağım" yazdı.

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Bu paylaşım sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar Alişan'ın Sedat Peker ile olan fotoğraflarını hatırlattı. Alişan geçtiğimiz haftalarda Peker ile fotoğrafını sildiği iddiasıyla gündemdeydi.


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Anahtar Kelimeler:
sedat peker Süleyman Soylu Alişan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
ahh ahh vatanim kimin isi kimle donuyorsa o ona helal olmus yazik
Erkek olmak adam olmak anlamına gelmiyor. Özünü kaybetmenin somut ıspatısın alişan.
Bu tipleri uzay boşluğuna bırakacan.

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