Alişan'dan Süleyman Soylu paylaşımı!

Üç yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına "Eliz" adını vermişti.

Alişan'ın nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Sancak, avukat Kenan Tekdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmuştu.

Son dönemlerde suç örgütü lideri Sedat Peker'in Soylu'yu hedef alması gündemdeyken Alişan'dan ise destek paylaşımı geldi. Alişan nikahından bir fotoğraf paylaşarak "Nikah şahitlerim olmalarından hep gurur duyacağım" yazdı.

Bu paylaşım sosyal medyada gündem olurken bazı kullanıcılar Alişan'ın Sedat Peker ile olan fotoğraflarını hatırlattı. Alişan geçtiğimiz haftalarda Peker ile fotoğrafını sildiği iddiasıyla gündemdeydi.



