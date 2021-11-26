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Alişan'dan yeni program müjdesi! Stand-up kararı şaşırttı

26.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1 ile anlaşan Alişan yeni programa hazırlanıyor. Tek başına program yapacağını söyleyen Alişan Bostancı konseri için de detay verdi. Alişan "Konserin içerisinde stand-up olacak" dedi.

Alişan'dan yeni program müjdesi! Stand-up kararı şaşırttı

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan, önceki akşam yeğenleri Eyşan ve Ceylan'la bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Ünlü sanatçı, gazetecilere samimi açıklamalarda bulundu.

"TEK BAŞIMA YAPACAĞIM BİR PROGRAM OLACAK"

TRT 1 ekranlarında programa başlayacağını müjdeleyen Alişan, "Tek başıma yapacağım bir iş olacak. Bundan önce yaptığım sabah programı gibi, sanatçı arkadaşlarımı konuk edeceğim, güzel bir program olacak" dedi.

Program çekimleri için yeğenleriyle Gaziantep ve Urfa arası mekik dokuduğunu söyleyen şarkıcı, "Ara ara gidip böyle çekimler yapacağım" dedi.

BOSTANCI'DA STAND-UP YAPACAK

Hafta sonu Kıbrıs'ta sahne alacağını belirten Alişan, "Mart ayında Bostancı Gösteri Merkezi'nde görkemli bir konser vereceğim. Bu konserin içerisinde stand-up olacak. 1996'dan günümüze kadar ulaşan Alişan'ı anlatacağım" şeklinde konuştu. (SnobMagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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