Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan Kanal D'de yayınlanan 2.Sayfa programına konuk oldu. Alişan, merak edilenleri canlı yayında anlattı. Alişan evliliğiyle ilgili "Ben anne evinden sonra ilk defa biriyle aynı evi paylaşıyorum. Açıkçası korkuyordum. Çünkü bilmiyorsun. Temiz mi, dağınık mı, tertipli mi? Allah’a çok şükür şu ana kadar her şey mükemmeldi" dedi.

Tüm alışverişi bebeğe yaptıklarını söyleyen Alişan "Şu anda kendimize hiçbir şey almıyoruz. Sadece bebeğe alıyoruz. İnanılmaz heyecanlıyız. Buse de kendisine hiçbir şey almıyor. Olmayan kıyafetleri var tabii, hamilelik sebebiyle ihtiyaç olanlar alınıyor" dedi.

İtalya'da uzun bir sırada paylaşım yapan şarkıcı o konuyla ilgili de şunları söyledi: Biz İtalya’ya gezmeye gittik. Normal şartlar altında ekmek kuyruğu dışında hiçbir kuyrukta beklemem. 1000 Eruro’dan aşağı hiçbir şey yok o mağazada. O kuyruğa video çekmek için girdim.

1 LİRALIK TAKI ANISI

Düğünde takılan altınlarla çok konuşulan Alişan ve Buse Varol o altınları bankaya koymuş. Alişan'ın o açıklaması: 900 kişilik düğündü. Biz de gittik düğünlere, böyle bir şey bekliyorduk. Altınlar hala bankada bekliyor. Onları henüz değerlendirmedik. Düğünden 2 gün sonra annemin evinde gelen takılara bakıyorduk. Bir paket vardı, çok güzel kutu hazırlanmış. İçinden 1 lira çıktı. Düğünü çok izledim ama bulamadım onu yapanı. Benim ailem Buse’ye, Buse’nin ailesi bana çok güzel şeyler taktılar.